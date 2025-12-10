舉澳洲禁16歲以下使用社群平台 劉世芳：全球趨勢不只是打詐而已

劉世芳表示，大家可以思考為什麼澳洲要全面禁止未滿16歲兒童使用科技社群平台，表示這是全球的趨勢，不只是打詐而已。（圖／報系資料庫）

內政部封禁大陸APP「小紅書」1年，台北市長蔣萬安日前直言，「反中反到自己變成共產黨，人民無法理解，也沒辦法接受」。內政部長劉世芳今（10）日表示，內政部是依法來行政。並提到，大家可以思考為什麼澳洲要全面禁止未滿16歲兒童使用科技社群平台，表示這是全球的趨勢，不只是打詐而已。

針對挨批雙標，劉世芳今日受訪時指出，針對詐欺犯罪危害防制條例42條，本來司法警察機關會針對不合規、不合法、不落地的科技平台，應該有限制擷取、禁止解析的必要，所以內政部是依法來行政。

至於臉書、LINE的打詐成效，劉世芳表示，行政院打詐中心都有固定跟在台灣落地的四大平台都有處理防詐措施，如果有哪一些平台做得不夠，也希望可以從各方面收集更多資訊來改善，納入協調、溝通的範圍，讓他真正成為台灣可以監管的社群平台。

劉世芳說，大家可以思考為什麼澳洲要全面禁止未滿16歲兒童使用科技社群平台，表示這是全球的趨勢，不只是打詐而已。

