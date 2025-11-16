舉發職場霸凌 公文遭洩密 台南勞檢官員自首 獲緩起訴
余姓男子在具危險性的高壓氣體灌裝公司遭到職場霸凌，向台南市職安健康處舉發申訴，受理的職安處張姓技士將申訴案轉發勞動部過程中，竟將余男的公司列為正本受文者，經手公文的黃姓專員、楊姓課長蓋下核發章，將公文寄到余男公司，讓余男曝光，出包的張男向廉政署自首認罪，3人均獲檢方緩起訴處分。
檢方調查指出，余姓男子於民國114年1月間向台南市政府職安處，申訴舉發其公司安全設施不足、主管對他霸凌，涉違反職業安全衛生法第39條等情事。因其工作場所具危險性，依勞動檢查法，應移由勞動部南區職業安全中心處理。
受理檢舉的張姓技士依處理程序，必須將該案轉寄勞動部南區職安中心，他依法應對申訴人身分及檢舉內容保密，但他竟在露出余男姓名、申訴內容的公文上，將余男的公司列為正本受文者，連同申訴資料，一併送交上層長官審核。
張姓技士上級的黃姓專員、楊姓課長在公文核稿時，都未發現誤列被舉發公司為受文者的離譜錯誤，先後蓋章核發，並由楊課長代為決行、核准發出。該公文於1月下旬送達余男任職的公司，導致檢舉人余男及申訴內容曝光，讓他在公司內陷入尷尬局面。
事後張姓技士發現公文出包，涉及洩漏國防以外應祕密資訊，今年2月初主動到廉政署南部地區調查組自首，廉政署南調組將他及黃姓專員、楊姓課長一併依瀆職罪嫌送辦。
張姓技士等3人在檢廉調查時均坦承犯行，檢察官考量3人是一時失慮，犯後態度良好，均予以緩起訴以啟自新，期限1年，要求3人在本案確定6個月內，每人須向國庫交付1萬元緩起訴處分金。
