舉蔡英文「沒人需為認同道歉」名言 陳玉珍：金門要公平發展機會

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

針對近日媒體報導身分認同議題，立委陳玉珍今（19）日強調，回應自己是「中華民國福建金門人」的說法並非不愛台灣，不應被過度解讀。她並引用前總統蔡英文「沒有人需為認同道歉」的說法，重申無論受訪幾次，都會誠實表達金門人身分，將持續為家鄉進步打拚。

陳玉珍表示，最近因為一段媒體訪問引發了不少討論與誤解，因此想用最誠懇、也最貼近大家生活的方式，把自己的想法說清楚。她說，當日自身並無主動設定議題，而是當媒體問：「妳是金門人，還是台灣人？」她被動如實回應說：「我是中華民國福建金門人。」這樣的回答卻被外界過度解讀，甚至被說成不愛台灣，讓她心裡感到很沉重。

陳玉珍指出，之所以這樣回答，是因為當時受訪的場合，包含外國智庫與國際友人，她清楚論述事實，中華民國憲法將領域分為自由地區及大陸地區，自由地區包括台灣、澎湖、金門、馬祖，而金門、馬祖就是隸屬中華民國自由地區福建省的一部分。她強調，這不是挑釁、不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法清楚說明。

「有人說福建省早已虛級化，但台灣省同樣如此。」陳玉珍拋出問題讓大家思考，為什麼大家仍然可以自在地說自己是「台灣人」，金門人卻不能說自己來自福建金門？她直言：「我們不需要對立，更不需要否定彼此的認同。」

「玉珍是金門選出來的立法委員，替金門人說話，本來就是我的責任。」陳玉珍說，中華民國台澎金馬之中，唯一真正承受過砲火洗禮的地方就是金門；長輩有人躲過防空洞，土地刻著歷史留下的痕跡。她說，「希望砲彈不要再落到金門」，這不是政治語言，這是每一位金門鄉親，最真實、最卑微的心願。

陳玉珍主張，中華民國是自由民主的國家，金門人當然有權利說出自己的感受與期待。她也提到，金門要發展，只求對等與公平，所以她必須有底氣地替金門發聲說：「台南、高雄可以設立自貿港，可以依法進出大陸貨品；為什麼金門卻始終被排除在設立自貿港之外？」

「金門要的不是特權，而是公平的發展機會。」陳玉珍說，金門人希望中央政府在談國家安全的同時，也能看見金門的生存與未來，不要讓「雙重標準」成為金門發展的天花板。

「要批評，請衝著我來！」陳玉珍表示，政治人物的言論本來就該接受檢視，她說的話，自己負責。她向國人喊話，不要把情緒與標籤丟向無辜的金門鄉親，金門人很努力、也很善良，只是想把日子過好，把家鄉顧好。

陳玉珍回顧，自己一步一腳印只為金門更好，從縣議員到立法委員，一路走來沒有捷徑，就是傾聽民意、勤走基層、認真服務，了解金門真正的需求。她擔任金門立委，就是為了爭取中央政策、經費、做好服務鄉親的大小事，並始終記得「以民為本」、「金門優先」，所有的努力都是為了讓金門更進步、更突破。

陳玉珍強調，蔡英文曾經說過「沒有人應該為了自己的認同道歉」，所以再給她一百次受訪、一百次向外界說明的機會，自己還是會說「我是金門人」，來自中華民國福建省金門縣，因為金門是根，也是一輩子守護、努力的地方。

最後，陳玉珍表示，會繼續勇敢向前進，不忘初心和金門鄉親在一起，盡心盡力為金門打拚，「我是中華民國派，不是台派，我是金門人，要攻擊，請衝著我來，不要傷害純樸善良的金門鄉親」。

