舉賴清德當年爭取初選為例！陳亭妃喊當母雞

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選政見會在今（27）晚8時登場，陳亭妃、林俊憲兩人將正面交鋒。陳亭妃會前受訪時以賴清德為例，當時爭取市長初選時，僅有6名議員支持，最後卻成為最大母雞，因此她也以此為目標，「這隻母雞也可以跟大家說：準備好了！」

民進黨2026台南市長初選，今晚8時在三立電視台舉辦電視政見發表會，現場除了各自比拚政見，也設有提問環節，邀請警大國境警察學系助理教授王智盛、資深媒體人林育卉、邱明玉擔任提問嘉賓。

台南市長黃偉哲日前替林俊憲站台，引起大家關注。陳亭妃受訪時說，每個人都有他們的想法，但仍要強調，台南有很多的故事，其實在賴清德委員參選第一屆大台南市長初選時，其競爭對手是蘇煥智縣長、許添財市長，當時台南縣多數的議員，都是支持蘇煥智，多數的台南市議員，都是支持許添財，賴清德就只有6名議員支持，相信賴清德也是這樣一路走過來的，且他在連任時，是72.9%、最高得票率，變成最大的母雞，「這就是我們的紀錄、我們的目標，也是我們要跟隨的腳步」。

陳亭妃強調，人民要的是一個強的母雞，而且這隻強的母雞，跟民意代表不一樣，「強的母雞她要站在前面，讓大家有信任感，且能夠跟所有的小雞一起走，當遇到藍、白強大攻擊時，這隻母雞是站在最前線保護大家，而且這隻母雞也可以跟大家說：準備好了！因為她最有經驗、最了解台南」。

對於日前指控，特定媒體發布來源不明「內參民調」，未依法揭露必要調查資訊，恐涉違反選罷法規定一事，是否與林俊憲不愉快？陳亭妃說，不會不愉快，因為初選確實是納入選罷法，所以只是提醒了同志們要小心，不要觸法，「沒有不愉快」。

陳亭妃強調，「我覺得心情非常愉快」，她已經為了37區的走訪8年了，她沒有放棄每一個跟民眾接觸的機會，「我不是為了選舉，才走遍每一個地方！」她今天把8年的心情、把8年來對台南了解的，做一個報告。

