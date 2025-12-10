舉起手指揮路人小心砂石車倒車 義交路口執勤卻遭撞倒輾斃

林姓義交9日上午指揮交通時，遭顏男駕駛的砂石車創上輾過，送醫後宣告不治。（圖／翻攝畫面）

桃園市龜山區9日上午發生死亡車禍，67歲林姓義交在興達路指揮交通時，遭顏姓男子駕駛的砂石車撞倒輾過，急救後仍宣告不治，顏男落網時聲稱自己完全沒有注意到異樣，全案依過失致死罪送辦，相關案情和肇事責任則仍待進一步釐清。

根據當時監視器畫面，林男9日上午10時許站在路口指揮交通，身邊有多台砂石車來往，而林男發現顏男的砂石車正在倒車，見其接近路口，於是舉起右手提醒用路人注意，他卻遭砂石車頭撞擊倒地。

顏男沒發現自己撞到人，還持續後退，導致車頭和車輪輾過林男，強大力道讓林男身受重傷，警消獲報後連忙前往處理，但林男傷勢過重，緊急送往聖保祿醫院仍宣告不治。

警方調查後確認顏男酒測值為0，他則宣稱自己沒注意到異樣，訊後被依過失傷害致死罪送辦，警方也報請檢察官相驗以釐清死因，龜山警方則將後續慰問並協助死者家屬申請相關喪葬補助事宜。

