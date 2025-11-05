舉辦大建醮強收普桌費引反彈 廟方：沒定案

彰化縣 / 綜合報導

彰化溪湖鎮明年1月將舉辦24年1次的祈安清醮大典，其中1間參與的宮廟近日發出公告，要求地方民眾「強制」繳納普桌費用，包括每丁每口500元、每戶3000元，引起民眾不滿，還有人舉例，他家1家5口要花2500元，加上每戶3000元，普發1萬就要用完了。廟方強調，會在村民大會和地方開會討論，沒有定案。

黃色公告單寫著，每丁每口收費500元，每戶再另外收費3000元，這是彰化溪湖震福宮，為了參與祈安建醮，發出的公告單，不過最後還寫出，每戶「強制」一桌普桌，引起民眾不滿。 彰化溪湖震福宮，供俸鳥嘴人身外型的雷神大帝，由於彰化溪湖鎮明年1月，將舉辦24年一次的祈安清醮大典。

震福宮為了參與祈安建醮，發出的公告單，有的民眾說會繳，但有的民眾很不滿，廟方強調，震福宮總務楊金池說：「這是村民應盡的義務，因為是24年(祈安清醮大典)，經過村民大會，如果不願意，我們就來修改。」

溪湖鎮長何炳樺說：「應該是(溝通)有什麼誤會，震福宮一定會尊重這些不同的聲音。」震福宮強調，這件事還沒定案，絕對會尊重里民意見來討論，民俗專家蒲慶峰說：「(神明)有大愛有大德，你不交祂還是會保護你保佑你。」民俗專家也說，神明有大愛，不會沒繳就不保佑。

