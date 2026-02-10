舉辦專業培訓營 台韓無人機足球首度跨國合作

「轉換四方位旋停，請控制球的穩定度！」訓練現場中，韓國教練以嚴謹而細膩的方式，引導學員逐一修正飛行姿態與操作細節。由中華無人機競技運動協會主辦的「FIDA國際選手、教練與裁判訓練營」，為臺灣首次正式邀請FI-DA韓國無人機足球總會資深教練團隊來臺授課，透過國際師資交流，讓無人機足球教育正式與國際訓練標準接軌。

本次訓練營為期四天，針對選手、教練與裁判進行密集訓練，學員背景橫跨學習僅半年至投入長達八年的不同資歷，其中亦包含多位校園學生選手，呈現無人機足球從校園扎根、逐步銜接專業競技體系的培育樣貌。

學習無人機足球一年多華興中學一年級周筠芯學員分享，韓籍教練在基礎功訓練上的高標準要求，讓自己深刻體會穩定度與細節的重要性，也意識到未來仍需投入更多心力精進技術。

韓籍總教練卓武松觀察臺灣選手情緒穩定，面對臨時的任務意外，能夠以沈著穩定情緒應對，因此這樣的特性有別於其他國家，是很好的特質。除此之外，在課程積極度與配合度高，都願意與教練互動，讓他們留下深刻印象。

中華無人機競技運動協會理事長王珮瑄表示，2025年陪同臺灣選手前往韓國全州，參與第一屆無人機足球FIDA世界盃賽事，實際參與國際最高層級賽事後，更加確信制度化、公開透明競賽與培訓體系，對於選手、教練與裁判的長期養成至關重要。

臺北市無人機教育中心執行秘書蔡麟傑表示，這幾年台北市在無人機足球進行許多推廣，希望讓更多人學習操作、翱翔天際。去年台北市也有派出隊伍至韓國參賽，甚至有隊員獲得Cracing（障礙繞圈賽）項目冠軍。

副理事長蘇恆誠則指出，此次研習不只是技術學習，更是教學觀念與訓練系統深度交流。「從學習半年到八年經驗的學員，都能在同一套國際標準下訓練，對臺灣校園無人機足球教學體系建立具關鍵意義。」他期盼未來能將此次研習成果，逐步轉化為更完整、可長期推動的校園培訓模式。