舉辦歲末感恩餐會 王威元陪伴弱勢孩子迎冬至 5

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北報導

歲末冬至象徵團圓，但對部分家庭功能失調、缺乏照顧的孩子而言，「家」卻並非理所當然。新北市議員王威元成立的「元氣小學堂」，長期為弱勢孩童提供課後陪伴與溫暖支持，成為孩子放學後最安心的依靠，22日舉辦「心連心歲末感恩餐會」，特別邀請長期支持的貴賓與近60位孩子們一同圍桌用餐；他表示，在能力所及接住需要被接住的孩子，讓他們自在生活就是最大回報。

王威元表示，元氣小學堂自113年6月開班以來，秉持「愛與關懷」的理念，為弱勢孩童打造一個安全幸福的課後陪伴空間。隨著2025年即將進入尾聲，小學堂22日也在歲末舉辦感恩餐會，感謝一路以來支持的夥伴。

當天包括新北市政府社會局副局長、三重區區長、在地里長及關心公益的貴賓皆到場共襄盛舉；連續2年支持元氣小學堂的「金環慈善基金會」，也親自到場頒發獎學金，鼓勵孩子們持續努力向學。餐會現場特別邀請阿輝師於空軍三重一村四連棟舉辦溫馨辦桌，並準備象徵團圓的湯圓，營造濃厚的冬至氛圍，讓孩子們感受到如同家一般的溫暖。

王威元說，孩子們除了獲得助學獎金外，也收到聖誕老公公準備的聖誕禮物。為表達感謝，小朋友們準備了自己手作的小聖誕感謝裡及合唱〈感恩的心〉，現場更安排魔術表演及玩偶帶動跳，氣氛溫馨又熱鬧，洋溢滿滿童真與活力。

「成立元氣小學堂以來，最大的收穫就是孩子們的笑容。」王威元表示，在能力範圍內盡最大的努力，為需要被接住的孩子提供一個安全、快樂成長的地方，只要孩子能安心學習、自在生活，就是最大的回報。

照片來源：王威元辦公室提供

