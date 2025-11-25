舉重好手、19歲女大生追日出自撞亡！今年「夜衝武嶺」奪8命…再添1魂

社會中心／陳弘逸報導

北部某大學19歲鄭姓女大生，跟學姊南下「夜衝武嶺」看日出，疑疲勞駕駛自撞身亡。（圖／翻攝畫面）

「夜衝武嶺」是不少青壯年的熱血行程，日前北部某大學19歲鄭姓女大生，跟學姊南下「夜衝武嶺」看日出，疑疲勞駕駛自撞身亡；鄭女過去是舉重選手，曾在全中運奪得季軍的佳績，這起噩耗，令親人及師生不捨。據統計，今年夜衝武嶺釀成死亡事故，共計8人，僅2人來自南投縣，其餘6人都來自外縣市，其中一人還是外籍人士，顯見夜衝武嶺的危險性更不可輕忽。

回顧鄭姓女大生死亡車禍，發生於11月23日凌晨0時許，鄭女與學姐分騎兩部機車，從北部南下「夜衝武嶺」看日出，北返途中，疑疲勞駕駛加上不熟路況，不慎自撞護欄，傷重不治。

警方初步調查，案發時，死者疑熬夜、連續騎車超過10小時，研判是疲勞駕駛釀禍，無酒駕情勢，詳細肇因仍待釐清。

女大生曾是舉重好手（右１），夜衝武嶺不幸自撞身亡。(圖／翻攝自臉書)

據《自由時報》報導，南投縣警察局交通隊統計，今年「夜衝武嶺」共發生7起死亡事故，共造成8人死亡，死者分別為設籍南投縣2人、彰化縣1人、雲林縣1人、新竹縣1人、台南市1人，還有1名俄羅斯外籍人士。

據統計死者人數，6人來自外縣市；警方提醒，深夜或清晨時段，駕駛易精神不濟、反應遲緩，加上山區彎道或視線不良路段因判斷失誤而發生事故。

警方呼籲，夜間視線不佳、未保持安全距離等因素，也常與疲勞狀態產生加乘效應，使事故風險明顯增加，因此，不可輕忽夜衝武嶺的危險性。

