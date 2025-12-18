舉重金牌女大生魂歸故鄉 善願第5千案圓滿

日前在台北市二殯，由中華民國善願愛心協會為19歲鄭姓金牌女大生無償辦理告別式，隊友同學老師及親友都來送最後一程。學校系主任親頒畢業證書置於靈堂以慰亡者及家屬，於告別式進行空檔時，由善願志工集資7萬元（含在台中致贈1萬元安頓旅館）慰問金，由協會執行長吳倪冬月致贈，表達關懷哀悼之意，也希望對該家庭有所助益。火化後由志工開車載鄭女靈骨及家屬?塔，完成這最後一哩路。

上月23日早上，曾獲舉重金牌鄭姓女大生在台中霧峰靈隱寺附近的產業道路自撞護欄，從5公尺高邊坡墜落溪底，雖經搶救仍告不治。父母及三位尚在就讀大學、研究所及國中的孩子，立刻趕到中殯。鄭母情緒激動掩面痛哭，數度哭倒在冰櫃前。善願接受政府社工轉介，志工立即至現場陪伴左右安撫情緒，同時也安頓旅館住宿。

隔日協會師父會同家屬至事故發生地進行召魂，媽媽說「妹妹呀！我的寶貝女兒啊！全家都原諒妳了，趕快跟我們回家吧！」話一說完，啜泣聲迴盪在山林間，彷彿蒼穹也低頭落淚。師父手持搖鈴唸唸有辭後?出二枚銅板擲筊，匡噹一聲「聖杯」！妹妹要回台北家了！嗚嗚嗚~全家5人又緊緊擁抱在一起，早已泣不成聲！

媽媽在治喪時對善願志工道出最真誠的期望「我知道自己人微言輕，但希望女兒是最後一位不幸者」政府若可以在該邊坡加強加大護欄安全性，則未來應不致於再發生憾事。

善願愛心協會會長郭志祥指出，舉重金牌鄭姓女大生恰巧是我們處理「弱勢亡者全套免費殮葬服務」第5千件，其中約370件是15個國家的外國人。從1999（88）年第一件幫美國貝蒂老太太開始，「逝者如斯夫不捨晝夜」經26年迄今剛好完成了5千件。

特別是震驚台灣社會重大新聞的弱勢亡者，經由政府社政、醫院社工或檢察署犯保協會通報轉介至善願，協會志工都全力以赴完成任務。如2024.12月台中全聯倉儲大火、2023.05月西部沿海岸際浮屍、2022.11月魂斷台版柬埔寨、2021.05月無償搬運染煞弱勢亡者大體暨免費殮葬、2020.04月林森北錢櫃KTV大火、2017.02月北投狠父殺三子女後自戕、2016.02月士林陽明山繼母虐4歲男童致死、2010.01月張姓婦人4子女接連跳華中橋....。

郭志祥表示，至目前止已為五千名孤貧往生者辦理全套免費下葬服務，旨在給亡者送上一份祝福，同時也為生者寄託一份希望。