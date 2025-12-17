舉重金牌女大生魂歸故里 善願公益殮葬第5000案圓滿

〔記者吳仁捷／新北報導〕台北市立大學十九歲鄭姓舉重好手曾獲中正盃金牌，上月騎乘機車從北部夜衝武嶺看日出，回程經過台中霧峰自撞墜落邊坡不治，由於鄭女為低收入戶，家中雙親仍養育三名就學中子女，負擔沉重，善願愛心協會行善營獲悉，不僅陪同家屬從北部遠赴兩百餘公里外的案發處招魂，也於台北市第二殯儀館舉辦隆重告別式、入塔，善願志工們更集資7萬元慰助案家；善願26年來替無數弱勢圓滿後事，這是第5000件公益殮葬個案。

曾獲舉重金牌的鄭姓女大生為台灣舉重新星，善願愛心協會今天為她舉辦隆重告別式，台北市立大學親頒畢業證書置於靈堂，告慰亡者及家屬，善願愛心協會會長郭志祥、執行長吳倪冬月等志工安排全程公益殮祭，尊嚴地送鄭女最後一程，家屬難掩哀慟，善願志工也集資7萬元慰問金，表達關懷哀悼，火化後由志工載家屬帶鄭女靈骨晋塔，完成人生最後一里路。

鄭姓女大生上月22日與學姊騎機車夜衝武嶺，下山回程途經台中霧峰靈隱寺附近產業道路自撞護欄，墜落5公尺深溪底，搶救仍不治。

鄭女雙親及三位姊弟趕往台中善後，哀痛不已，由於鄭家全家為低收入戶，善願台中分會接受政府社工轉介，到場陪伴鄭家家人安撫情緒，資助當晚住宿。

隔日協會請法師會同家屬到案發處招魂，鄭母說「妹妹呀！我的寶貝女兒啊！全家都原諒妳了，趕快跟我們回家吧！」法師擲笈「聖杯」！妹妹要回家了！全家人緊緊相擁、泣不成聲。

鄭母治喪時，告知善願志工道出心聲，「希望女兒是最後一位不幸者」，政府若可在邊坡加大護欄安全性，未來應不致於再發生憾事。

善願愛心協會會長郭志祥表示，協會協助鄭姓女大生後事，恰巧為處理「弱勢亡者全套免費殮葬服務」第5千件個案，其中370件為15個國家外國人，從1999(88)年第一件幫客死異鄉的美國籍老太太貝蒂公益殮祭開始，「逝者如斯夫不捨畫夜」，經26年，迄今剛好完成了5千件。

期間包括震驚台灣社會重大新聞中，身亡的弱勢亡者，經由政府社政、醫院社工或法務部犯保協會通報、轉介，善願協會志工都全力以赴完成任務，其中如2024年12月台中全聯倉儲大火、2023年5月西部沿海七具岸際浮屍、2022年11月魂斷台版柬埔寨、2021年5月無償搬運染煞弱勢亡者大體暨免費殮葬、2020年4月林森北錢櫃KTV大火、2017年02月北投狠父殺三子女後自戕、2016年2月士林陽明山繼母虐4歲男童致死、2010年1月張姓婦人4子女接連跳華中橋等個案。

郭志祥表示，截至目前止，協會已為五千名孤貧往生者辦理全套免費下葬服務，希望給亡者送上一份祝福，也為生者寄託一份希望，讓大愛散佈人間。

