舉雙手支持蔡其昌選總召！王世堅勸柯建銘「退在最高點」交棒

民進黨立委王世堅今表態，他舉雙手贊成立委蔡其昌選總召，呼籲現任總召柯建銘交棒。（圖／李智為攝）

民進黨立院黨團幹部改選登記截至今天，立委蔡其昌昨宣布已登記參選總召，被視為挑戰現任總召柯建銘的連任之路。日前喊話「交棒」的民進黨立委王世堅今天（30日）受訪時大讚，蔡其昌確實是非常好的人選，對國家來說「深慶得人」，來登記也一定選得上，會贏過柯建銘。

民進黨團幹部改選啟動，立委蔡其昌昨宣布登記參選總召，引發立院人士熱議。民進黨立委王世堅今表示，不知道蔡其昌登記是否有總統賴清德授權，但蔡確實是非常好的人選，蔡在立法院資歷豐富、在其他社團領導也非常成功。他認為，如果蔡其昌登記黨團總召，對國家來說「深慶得人」，來登記也一定選得上，會贏過柯建銘。

王世堅進一步指出，不是說柯建銘不好，柯做很久了，一直希望他能夠交棒，面對新的時局也要調整黨團作法、與時俱進，不應該固定對抗，這是不對的。他認為，蔡其昌年輕會有新的思維，反應很快，針對每次政策、朝野合作，他的做法跟看法會完全不一樣，因此希望柯建銘可以交棒。

王世堅提到，柯建銘擔任總召貢獻民進黨30年，上上下下都感謝他，這時候退出爭取黨團總召，正是時候，就退在最高點的時候，大家都會尊敬他，「如果蔡其昌確定登記，相信他會勝出，我舉雙手支持蔡其昌」。

至於總召之爭是否成為賴系與非賴系對決，王世堅認為，這不以賴系、非賴系來看，「至少我是堅系，不以此考量」，容或民進黨內有派系，但執政黨的決策會影響國家，不會用派系來看，新潮流是最大派系沒錯，也有很多好的人才，但每個派系、每個黨都有好人才。

王世堅認為，蔡其昌擔任總召，朝野會更和諧，蔡個性是講理的，他不會不假思索每件事情都要朝野對槓，談不好還可以用時間磨合，相信蔡領導下，黨對黨之間的磨合方式會有改變，不會動不動就在檯面對立，「蔡其昌身段比較柔軟，也年輕想法能與時俱進」。



