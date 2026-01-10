舉「漢奸」牌嗆日議員遭圍毆 游智彬提告沈伯洋、矢板明夫

日本維新會參議員石平9日出席印太戰略智庫研討會，新黨副秘書長游智彬手持「漢奸」字牌，嗆石平「來辯論啦，釣魚台到底是誰的」，隨後遭架出會場。游智彬事後表示，他在現場遭獨派黑衣人以推擠、包圍、勒頸撂倒在地，後腦勺重擊地面，當場感到暈眩不適，隨即前往醫院驗傷，並宣布已提告立委沈伯洋、印太戰略智庫執行長矢板明夫。

印太戰略智庫9日下午舉行研習會，石平獲邀出席發表短講，進行至沈伯洋發言時，游智彬高舉「漢奸」看板進入會場，大聲質問石平「釣魚台是中國還是台灣的」，並持續高喊「漢奸」、「捍衛釣魚台」，隨後遭架出會場。

游智彬9日晚間在臉書發文表示，他倡議以理性對話化解對立，在公開場合主動提出「和平辯論、理性討論」的邀請，盼讓不同立場回到事實與論理。然而，他等到的不是回應，而是一群獨派黑衣人以推擠、包圍、勒頸等方式將其撂倒在地，後腦勺重擊地面，當場感到暈眩不適，隨即前往醫院驗傷。

游智彬指出，令人震驚的是，現場推擠衝突持續升高之際，沈伯洋不僅未出面制止暴力、維護公共安全，事後竟以「洗腦機制」羞辱受害者，企圖把「要求辯論」抹黑成「該被對付」。這不是民主社會應有的言論競爭，而是用標籤煽動仇恨、用拳頭取代理性的最惡劣示範：一個「先妖魔化，再動手」的完美範本。

游智彬說，他不會用暴力回敬暴力，但一定用法律捍衛公理。昨天已正式提出告訴，控告沈伯洋涉嫌教唆傷害；並同步對矢板明夫、台獨大旗隊李文賓等相關人員提告，針對其推擠、限制人身行動等行為，追究傷害、妨害自由與強制等法律責任。「我站在這裡不是為了對立，而是要守住台灣社會最基本的底線：可以不同意，但不能勒人脖子；可以辯論，但不能用暴力封口」。

