舉3大原因認美官方絕不可能不見鄭麗文! 陳以信賭上千份雞排祭品文

國民黨主席鄭麗文近期赴美進行訪問。 圖：取自鄭麗文臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 前國民黨立委陳以信今 ( 12 ) 日中午參加「KMT直球對決」節目接受主持人江怡臻專訪。談到國民黨主席鄭麗文訪美的表現，他認為從各方面來看都已是大成功，但現在外界質疑美國行政部門放鄭鴿子，認為行政部門用不接見鄭麗文的方式來抗議國民黨國防預算的立場，也表達了他的看法。

陳以信表示，這兩天特定媒體、綠營政客、評論名嘴甚至駐外大使都連番批評，可能也是因為賴清德總統至今被拒過境美國本土，所以酸葡萄心理見不得鄭麗文好、國民黨好，一定要把鄭麗文訪美貶成一文不值不可。

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陳以信以他過去幾年和美國行政部門打交道的經驗，認為美國行政部門絕不可能不見鄭麗文，原因有以下 3 點：

國民黨前立委陳以信。( 資料照片 ) 圖：陳以信服務處/提供

一是鄭麗文是台灣國會最大黨黨主席，行政部門不見她其實就是失職，畢竟就算可能與鄭看法不同，那也是關起門來彼此討論，絕不至於以拒見方式來抗議，國內會說這些話的人，根本不懂美國人在想什麼。

二是美中關係現正轉向和平穩定為主，這與鄭麗文標舉的兩岸和平繁榮路線相呼應，

雖然美方會希望國民黨支持更多國防預算，提升台灣因應可能戰爭的軍事實力，但美方同時也會希望兩岸恢復正常對話，以減少台海發生軍事衝突的風險，所以見鄭麗文以了解國民黨真實立場，絕對有所必要。

第三是美國對台灣政局一向高度關注，鄭麗文在台灣政壇快速崛起讓美方大感意外，彷彿看到當年韓國瑜風潮興起一般，其實現在美國人對鄭麗文正感興趣，當然會更希望親眼見她親自會談，才能有助於對台灣未來政局的評估，所以鄭麗文難得來一趟華府，美方怎麼可能不想親自會一會她呢。

國民黨主席鄭麗文率團訪問美國，傳出白宮國安會在未告知原因的情況下臨時取消會面。 圖：國民黨/提供

陳以信表示，以上分析再有道理，綠營政客媒體名嘴還是有人會聽不進去，那他就直接在節目上嗆賭，如果鄭麗文此行沒有見到行政部門，他就到國民黨中央黨部前面發一千份雞排，但他也要請現在不明究裡大肆批評的人，如果最後真相大白集體翻車，請他們要記得還鄭麗文公道還國民黨公道。至於雞排，買一份送他就可以了。

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