舉Google資料中心落腳彰濱為例 張善政：輝達選桃園會更好

針對輝達公司總部落腳北士科，桃園市長張善政近日表示，桃園在爭取時開出的條件不比台北差，但外商對台灣不夠了解。他以Google（谷歌）為例，指出當年Google來台設立資料中心時只找經濟部，最終落腳彰化濱海產業園區，卻不知道國科會轄下也有科學園區可提供更好的選擇。

張善政。(圖/中天新聞)

張善政指出，桃園市府一直與輝達公司維持「還不錯的接觸」，市府提供位於青埔棒球場旁、前市長鄭文燦原本規劃打造亞洲矽谷的用地，市府已暫停該工程，並將周邊土地一併整理提供給輝達。他強調，機場捷運A18、A19站沿線發展潛力無窮，這些條件幾乎完全符合輝達的需求，有些條件甚至還超出輝達的要求。

廣告 廣告

張善政認為，外商對於台灣各縣市的優劣條件了解程度不一，雖然台北的生活機能非常好，但輝達若大規模擴充，新聘員工自然會增加，來自國外的員工也會相對增多。他表示，桃園當時提出兩項優渥條件。首先針對新進員工的住宿問題，青埔地區的房價比雙北低，居住環境良好，生活機能、交通等條件也不差。

輝達總部落腳北士科T17、T18基地。(圖/中央社)

其次針對海外歸國員工最關心的子女教育問題，張善政指出這是最大的難題，許多家長希望未來能讓孩子到國外讀大學，但台北的美國學校早已額滿，根本無法就讀。因此桃園市府早已與桃園美國學校談妥，若輝達落腳桃園，將在青埔設立分校，解決就學問題，也能讓孩子接受全英語教學。

張善政進一步舉例，當年Google來台設資料中心時找到彰化濱海產業園區，但Google不了解台灣的狀況，國科會轄下有科學園區，經濟部轄下有工業區，外商來台直覺要找經濟部，卻不知道還有國科會。

Google資料中心設在彰濱園區。(圖/美聯社)

張善政表示，國科會在宜蘭科學園區有一塊土地，前身是二戰時期日本神風特攻隊的航空基地，宜蘭的水資源充裕，電力也不缺，又鄰近雙北生活圈，若當初Google接觸國科會，條件或許會比現在更好。他認為，外商在考量地點時應該更全面，輝達選擇台北很好，但相信到桃園一定會更好。

延伸閱讀

北捷案張文非陸配之子 劉世芳駁斥：謠言該適可而止

他親曝11年前「站鄭捷對面」駭人回憶籲：勿檢討人群不反抗！

模仿效應？台南驚見「忍者背武士刀」 鄰居曝在地名人