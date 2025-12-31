舊人過半數獲提名 學者：他們沒責任嗎

公共電視。（本報資料照片）

延宕將近1年的第8屆公視董監事名單終於在上月中提出，並於昨日舉行審查委員投票，最後僅4名董事與4名監事通過，審查未過關。論及原因，審查委員認為，公視董事尤其需要仔細把關，主要在於董事會之後將會選出董事長，而董事長手握大筆經費、資源，更要有能耐承受政治壓力，因此審查與投票必須嚴謹。

昨日的審查會議約在下午2時15分開始，董事部分歷經3次投票，議程超過3個小時。審查委員紛紛在會間談及對公視董監事人選、審查作業的看法。政治大學法律系副教授廖元豪表示，公視是一個超大公廣集團，既然需要經營，必然得提出具經營能力的董監事名單，且人員不僅要有媒體公司經營的思維，也要懂得替公視爭取資源，「要有聲望與骨氣，董事候選人都要具備這些能力」。

廖元豪也提到，公視身為公共媒體，必然有著「公共壓力」，大家之所以對董事會成員非常關注，關鍵是董事會之後將選出董事長，這也是行政院在尋找人選時考慮的重點，而董事長要有骨氣對抗政治壓力，甚至立法院如果提出政治宣傳的要求，更要有能力能夠應對。

好好聽文創傳媒公司董事長潘祖蔭則說，他驚訝地發現，第8屆董事名單將近一半來自第7屆董事，但過去這段時間以來，公視與Taiwan Plus出現很多問題，「第7屆董事會沒有責任嗎？真的難辭其咎！」值得各界一同思考。

南開科技大學董事長董保城則說，公視董事遴選出來的董事長也非常重要，「用的錢是人民的血汗錢」，因此選董事的時候，考量的是希望董事長能做到善用經費。