舊公寓公安申報難題浮上檯面 周勝考籲新北市府提彈性解方

248260106a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

內政部擴大要求6層以上集合住宅辦理建築物公共安全申報，舊式公寓因修繕負擔與法規限制等問題首當其衝，管委會與居民爭執頻傳，民怨持續升高。新北市議員周勝考在市議會臨時會中指出，制度與現況落差過大，呼籲市府在安全前提下正視地方困境，研擬更具彈性的配套作法，避免良善立法演變成社區衝突導火線。

內政部國土管理署因高雄城中城大樓火警造成重大死傷，調查後發現樓梯間雜物堆放與防火門缺失為關鍵因素，於是在近年加嚴公安申報制度，中央因而下修申報門檻，從原本16層以上住宅，逐步擴及8層與6層以上集合住宅，並將逃生動線列為重點查核項目。

廣告 廣告

依照建築技術規則相關規定，樓梯平台前門扇開啟範圍不得影響樓梯迴轉空間，導致許多早期興建、公設不足的公寓，外開式防盜鐵門遭判定不符規範，住戶若不拆除或改善，將面臨6萬至30萬元的鉅額罰鍰，壓力沉重。

248260106a04

周勝考在質詢中指出，早年住宅多採安全性不足的門鎖設計，民眾加裝防盜鐵門已成普遍現象，如今全面更換防火門，受限於門框尺寸、施工條件與人力短缺，執行面困難重重。修繕費用動輒數十萬元，對高齡長者與弱勢家庭形成沉重負擔，若被迫拆門，居家安全反而亮起警訊。

周勝考表示，公安申報採整棟審核，只要單一住戶無法配合，全體住戶一同受罰，社區內部矛盾升高，衝突頻繁。他呼籲在不影響核心避難安全的前提下，希望市府工務局向內政部反映地方實務上的困難，研議更具彈性且兼顧安全與民情之執行準則。

照片來源：新北市議員周勝考服務處提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

推動新店獅頭山步道升級完成 陳永福：為登山安全把關

冷氣團來襲新北啟動防寒機制 朱惕之率隊關懷街友獨居長者

【文章轉載請註明出處】