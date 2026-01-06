舊公寓公安申報難題 新北議員籲研議彈性解方

老舊公寓公安申報難題新北市議員周勝考（圖左）籲研議彈性解方。（圖：周勝考服務處提供）

▲老舊公寓公安申報難題新北市議員周勝考（圖左）籲研議彈性解方。（圖：周勝考服務處提供）

針對內政部擴大要求六層以上集合住宅辦理「建築物公共安全申報」引發民怨與鄰里衝突，新北市議員周勝考在臨時會中提出質詢，為民請願，希望市府工務局確保公共安全下，主動向中央反映基層困難，研議具彈性解套方案。

內政部國土管理署（原營建署）近年加嚴公安申報制度，起因於二○二一年高雄「城中城」大樓大火造成慘重傷亡。調查發現，樓梯間雜物堆積與防火門缺損是釀災主因。為防範未然，中央修法下修申報門檻，從原本十六層以上住宅，逐年下修至八層及六層以上集合住宅，將樓梯間避難動線列為查核重點。

依據《建築技術規則》設計施工編第三十三條規定，面向樓梯平台的門扇開啟半徑不得與樓梯寬度迴轉半徑相交。此規定導致許多早期興建、空間狹小舊式公寓，其向外開啟的防盜鐵門因佔用樓梯平台空間，被判定為「不合格」，住戶若不拆除或改善，將面臨六萬元至三十萬元鉅額罰鍰。

周勝考指出，法令立意良善，但執行面存在三大窒礙難行之處：其一，早期內門多配置防盜功能脆弱的喇叭鎖，民眾為求居家安全加裝防盜鐵門已成「歷史共業」，如今要求全面改裝防火門，在尺寸、空間與缺工缺料等方面困難重重。其二，百萬戶舊式公寓住戶因拆除或改善向外開啟的鐵門，面臨沈重修繕負擔，對高齡長者或經濟弱勢家庭尤為艱難，甚至造成治安疑慮。其三，公安申報需整棟樓全數合格方能過關，若有一戶無法負擔或拒絕配合，整棟住戶皆受罰，導致管委會與居民爭執不斷。

新北工務局長馮兆麟回應，目前仍在輔導期內，允諾跟中央再行討論相關配套。