舊公寓想裝電梯？老宅延壽補助來了「每棟最高960萬」 申請細節一次看
內政部昨（11/30）公布「老宅延壽」方案細節，30年以上合法公寓及透天厝可申請，項目包括增設電梯、外牆修繕等，每棟公共空間最多補助960萬元、每戶私人室內最多補助30萬元，但有4種情形排除在外，目標在3年期間改善600棟老宅。
內政部指出，全國住宅925萬戶中，30年以上達516萬戶，老宅比率過半，加上65歲人口超過467萬人，住的房子卻可能沒有電梯，不符合需求，面臨人、屋雙老情況，因此提出為期3年、經費達50億元的老宅延壽方案，希望讓「屋」具備淨零減碳、「人」得以在地安養。
補助對象排除4情況
依內政部規畫，30年以上合法的4到6層公寓、6層以下透天厝可以申請，其中公寓必須超過1/2為住宅，戶籍至少有1人為65歲以上長者、低收戶或中低收入戶、長照需要第2級以上等，透天厝則要全棟皆為住宅使用。
不論是公寓或透天補助對象皆不得為法人，公寓可由管委會、管理負責人或全體區分所有權人共同推派代表人提出，透天厝則由全體所有權人同意推派代表。
但有4種情況不得申請補助，包括「公寓全棟為單一所有權人持有」、「已請建照、拆照或地方政府認定須拆除」、「已進入都更危老程序」、「申請其他相同補助項目」。
申請補助前須取得過半數所有權人同意進行耐震評估，政府每棟最多補助1.5萬元做初步評估，若需詳細評估再補助最多40萬元，若先前已完成耐震評估，不需再做。評估結果不影響補助資格，主要是讓住戶了解房屋安全狀況。
補助項目有哪些？
公寓型補助中，，公共空間必選至少3項，項目及每棟補助上限為「增設昇降設備」400萬元、「建築物立面修繕」300萬元、「樓梯間修繕」40萬元、「公共管線修繕更新」50萬元、「老舊招牌、違規物或違建拆除」40萬元、「屋頂防水及隔熱」50萬元、「外掛式空調及其管線之安全改善」40萬元、「增設或改善無障礙設施」40萬元，且每個項目最多補助65%。
公寓型的私人室內補助項目為3大類型，分別是「居家安全及無障礙設施設備修繕」、「管線修繕更新(給排水、電氣、燃氣管線)」、「配合上述項目所需之必要室內裝修」，屬於加選，一般戶最高每戶補助20萬元，高齡弱勢戶最高每戶補助30萬元。
透天型修繕室外部分必選1項，項目為「立面修繕」依樓層高度最高補助300萬元、「屋頂防水及隔熱」每棟補助上限20萬元、「外掛式空調及其管線之安全改善」每棟補助上限5萬元、「增設或改善室外無障礙設施」每棟補助上限5萬元。
透天型修繕室內部分也為加選，項目同為「居家安全及無障礙設施設備修繕」、「管線修繕更新(給排水、電氣、燃氣管線)」、「配合上述項目所需之必要室內裝修」，也是一般戶最高每戶補助20萬元，高齡弱勢戶最高每戶補助30萬元。
依規畫，公共空間每棟最多補助960萬元，私人室內每戶最多補助30萬元。
何時可提出申請？
內政部表示，老宅延壽方案自今年起上路為期3年，最晚要在116年12月31日前向地方政府提出申請，地方政府審核通過後，進行施工後，再送地方政府審查並備查，最後向地方政府請款。
相關資訊及申請諮詢可透過「都市更新入口網」（https://twur.nlma.gov.tw）或專線02-7701-9919洽詢。
更多太報報導
勞動基金連月大漲！單月收益首破3000億 官員：正向看待AI發展
自來水汽油味！基隆市直指「這設備」出包 重罰台水50萬
看好大環境趨穩、AI 需求撐外銷 龔明鑫：對等關稅上路以來 衝擊已減半
其他人也在看
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 21 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
淡江大橋帶進人氣！八里台北港跨區買盤悄悄湧入 麗寶集團百億佈局卡位 ｜房價狙擊手
位於新北市八里的台北港特定區，近年因整體開發、街廓新穎與重大建設陸續到位，成為北台灣少見兼具水岸景觀與產業動能的生活圈，然而交通、產業與重劃同步發展，使區域逐漸擺脫過往的邊陲印象，根據實價資料，八里與台北港特定區近十年房價價格幾乎翻倍，而台北港特定區漲幅超過七成，甚至超越八里全區。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
前國手楊玉明挺中華男籃！憶當年主場被噓 「請別批評球員」
針對中華男籃在世界盃亞洲區資格賽首戰以64比90不敵日本，引發外界討論，前中華隊射手楊玉明透過臉書發文，呼籲各界給予中華隊球員更多鼓勵與支持，並公布自己心目中的短期國際賽12人理想名單。中天新聞網 ・ 2 小時前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 21 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 7 小時前
明起氣溫下滑！本波東北季風「低溫探11度」 最強時段曝光
明（2）日起底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，北部及西部沿海風勢提升，要注意偶有較大陣風。水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
Netflix《他為什麼依然單身》4大爆笑名場面！毒舌直男讓人無語：被臭襪子熏到住院、錯把婚禮當葬禮、沒腹肌還信心爆棚｜霍建華近期最圈粉代表作！
【文／徐瑞安】近期討論度超高的Netflix陸劇《他為什麼依然單身》，霍建華與朱珠搭檔上演熟男熟女的都會愛情，霍建華飾演的「俞瑜」是一位講究到龜毛、不婚主義到極致的室內設計師，帥氣外表與毒舌性格形成超反差魅力，中年怪男的傲嬌毒舌特質，讓人好氣又好笑，劇情中碰撞出無數爆笑火花，意外圈粉，以下一起來回顧本劇中的必看爆笑名場面！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前