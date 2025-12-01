舊公寓想裝電梯？老宅延壽補助來了「每棟最高960萬」 申請細節一次看

內政部推出老宅延壽方案，30年以上的老公寓若想加裝電梯可獲補助，每棟公共空間最高可補助960萬元。房屋示意圖。資料照。廖瑞祥攝



內政部昨（11/30）公布「老宅延壽」方案細節，30年以上合法公寓及透天厝可申請，項目包括增設電梯、外牆修繕等，每棟公共空間最多補助960萬元、每戶私人室內最多補助30萬元，但有4種情形排除在外，目標在3年期間改善600棟老宅。

內政部指出，全國住宅925萬戶中，30年以上達516萬戶，老宅比率過半，加上65歲人口超過467萬人，住的房子卻可能沒有電梯，不符合需求，面臨人、屋雙老情況，因此提出為期3年、經費達50億元的老宅延壽方案，希望讓「屋」具備淨零減碳、「人」得以在地安養。

廣告 廣告

補助對象排除4情況

依內政部規畫，30年以上合法的4到6層公寓、6層以下透天厝可以申請，其中公寓必須超過1/2為住宅，戶籍至少有1人為65歲以上長者、低收戶或中低收入戶、長照需要第2級以上等，透天厝則要全棟皆為住宅使用。

不論是公寓或透天補助對象皆不得為法人，公寓可由管委會、管理負責人或全體區分所有權人共同推派代表人提出，透天厝則由全體所有權人同意推派代表。

內政部老宅延壽方案申請對象除是30年以上4至6層公寓、6層以下透天厝外，還需具上述資格。取自內政部官網

但有4種情況不得申請補助，包括「公寓全棟為單一所有權人持有」、「已請建照、拆照或地方政府認定須拆除」、「已進入都更危老程序」、「申請其他相同補助項目」。

申請補助前須取得過半數所有權人同意進行耐震評估，政府每棟最多補助1.5萬元做初步評估，若需詳細評估再補助最多40萬元，若先前已完成耐震評估，不需再做。評估結果不影響補助資格，主要是讓住戶了解房屋安全狀況。

補助項目有哪些？

公寓型補助中，，公共空間必選至少3項，項目及每棟補助上限為「增設昇降設備」400萬元、「建築物立面修繕」300萬元、「樓梯間修繕」40萬元、「公共管線修繕更新」50萬元、「老舊招牌、違規物或違建拆除」40萬元、「屋頂防水及隔熱」50萬元、「外掛式空調及其管線之安全改善」40萬元、「增設或改善無障礙設施」40萬元，且每個項目最多補助65%。

公寓型的私人室內補助項目為3大類型，分別是「居家安全及無障礙設施設備修繕」、「管線修繕更新(給排水、電氣、燃氣管線)」、「配合上述項目所需之必要室內裝修」，屬於加選，一般戶最高每戶補助20萬元，高齡弱勢戶最高每戶補助30萬元。

內政部老宅延壽的公寓公共空間補助細項。取自內政部官網

透天型修繕室外部分必選1項，項目為「立面修繕」依樓層高度最高補助300萬元、「屋頂防水及隔熱」每棟補助上限20萬元、「外掛式空調及其管線之安全改善」每棟補助上限5萬元、「增設或改善室外無障礙設施」每棟補助上限5萬元。

透天型修繕室內部分也為加選，項目同為「居家安全及無障礙設施設備修繕」、「管線修繕更新(給排水、電氣、燃氣管線)」、「配合上述項目所需之必要室內裝修」，也是一般戶最高每戶補助20萬元，高齡弱勢戶最高每戶補助30萬元。

依規畫，公共空間每棟最多補助960萬元，私人室內每戶最多補助30萬元。

內政部老宅延壽方案的透天厝公共空間補助細項。取自內政部官網

何時可提出申請？

內政部表示，老宅延壽方案自今年起上路為期3年，最晚要在116年12月31日前向地方政府提出申請，地方政府審核通過後，進行施工後，再送地方政府審查並備查，最後向地方政府請款。

相關資訊及申請諮詢可透過「都市更新入口網」（https://twur.nlma.gov.tw）或專線02-7701-9919洽詢。

更多太報報導

勞動基金連月大漲！單月收益首破3000億 官員：正向看待AI發展

自來水汽油味！基隆市直指「這設備」出包 重罰台水50萬

看好大環境趨穩、AI 需求撐外銷 龔明鑫：對等關稅上路以來 衝擊已減半