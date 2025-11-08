舊公館圓環再調管制惹怨 蔣萬安：安全最優先 (圖)

其他人也在看
黃仁勳來台了！直接找他談設台北分公司？蔣萬安：盼下週和新壽完成解約
輝達確定落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安也表態，希望輝達能在台灣設立公司，「這是我的堅持」。而輝達執行長黃仁勳今（7）日再度來台，將參加明天的台積電運動會。對於是否會和黃仁勳接觸，蔣萬安上午並未正面回應，僅強調希望下週可以和新壽完成合意解約程序，也希望輝達審慎評估設立台北分公司，目前輝達正在研議中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
捷運東環線松山信義段動土 潛盾隧道工程將穿越藍、紅線下方
橫跨雙北的捷運環狀線大致分為三個階段，第一階段新北市部分已通車，第二階段北環段、南環段施工中，扮演全線閉環要角的第三階段東環段也陸續開工，全長13.25公里途經中山、內湖、松山、信義與文山，共有六個區段標，三個招標中、一個明年初開工，二個已開工，其中之一是今辦開工動土典禮的松山、信義段「CF760」自由時報 ・ 11 小時前
鄭麗文追思共諜吳石 蔡正元痛批：國民黨改名投降黨
新任國民黨主席鄭麗文下午參加「1950 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」時，因追悼對象中有共諜吳石，再遭染紅，對此前國民黨立委蔡正元也在臉書中痛批，作爲中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，並呼籲中國國民黨應該要改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。太報 ・ 10 小時前
公館圓環這路段今起「時段性禁左轉」引民怨 蔣萬安：市民安全最優先考量
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導台北市公館圓環走入歷史，政府自9月13日起動工拆除至今已滿一個多月，交通事故大幅降低約4成，成效顯著。台北市交工處...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
卓榮泰稱「遞出半個橄欖園」 民眾黨嗆這句
[NOWnews今日新聞]立法院今（7）日行使NCC委員同意權，4名被提名人全遭封殺，行政院長卓榮泰今下午在總質詢時怒轟藍白沒誠信，行政院已遞出橄欖枝，甚至遞出半個橄欖園，藍白卻未同樣釋出善意。民眾黨...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鳳凰鬼轉！暴風圈恐侵襲台北 市府鬆口颱風假準則：依照動向調整
【緯來新聞網】中央氣象署說明，中颱鳳凰可能在接下來幾天急轉彎，朝台灣本島靠近。根據最新推估，台北市未緯來新聞網 ・ 4 小時前
鍾小平邀站台 黃國昌：先為惡意抹黑柯文哲公開道歉
國民黨台北市議員鍾小平昨天表態，爭取民眾黨主席黃國昌幫他站台，不過鍾小平在京華城案不斷抨擊民眾黨前主席柯文哲，說柯收賄3至4億，更指控柯傳鹹濕簡訊騷擾女記者，讓白營支持者「小草」相當不滿。對此，黃國昌今（11/7）天回應，站台不站台是未來以後的事情，現在最重要就是鍾小平什麼時候才向柯文哲公開道歉，「這才是現在要處理的問題。」太報 ・ 1 天前
NCC人事同意今表決！民眾黨團決議全數封殺 黃國昌曝原因
立法院會今（7）日投票表決國家通訊傳播委員會（NCC）委員被提名人的人事同意權。民眾黨團總召黃國昌表示，在人事同意權審查時，他發現在詢問主委被提名人一些實質問題時，對方一問三不知，其餘被提名人雖然看似媒體經驗豐富，但是詳細閱覽後發現他們連基本的工作都做不好，那擔任NCC委員豈不是只是去執行民進黨的意志，也因此民眾黨立法院黨團一致決議，對於4位被提名人全部都會......風傳媒 ・ 1 天前
盼輝達設立台北分公司 蔣萬安：產業、稅收全面提升
原定10月舉辦卻順延的台北上海雙城論壇何時登場引發關注，前一天平面媒體爆料將在12月25到27日舉行，但台北市長蔣萬安今（7）天出席行程時依舊強調「時間未定」。至於輝達海外總部設點北士科T17、18基台視新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風逼近 東琉線「下週二、三」全面停航
屏東小琉球今（8）天相當熱鬧！晚間將舉辦一場大型演唱活動，吸引大批遊客登島參加。碼頭邊搭船人潮絡繹不絕，現場大排長龍。旅遊業者預估，今日登島人數有望突破一萬人。不過，受颱風逐漸接近影響，交通單位提醒旅台視新聞網 ・ 13 小時前
公館"時段性禁止左轉"上路首日 騎士.駕駛亂象不斷
生活中心／陳堯棋 黃啓豪 台北報導 北市公館圓環拆除後，導致上下班交通更為壅塞，今天（8日）開始，早上7點到9點，羅斯福路四段南往北方向禁止左轉，民視新聞獨家直擊，新制上路第一天，交通亂象不斷，而且光是繞道就得多等七個紅綠燈，至少多花四分半鐘時間，網友砲轟，形成另類的"萬安圓環"。民視 ・ 14 小時前
道路奇觀！紅綠燈「底座套3輪胎」 網：套圈圈
道路奇觀！紅綠燈「底座套3輪胎」 網：套圈圈EBC東森新聞 ・ 10 小時前
川普同意了！ 豁免匈牙利「買俄油、天然氣免受制裁」
美國總統「川普」跟匈牙利總理「奧班」在白宮會談，同意匈牙利購買俄羅斯石油、天然氣，都不需受到制裁。由於匈牙利也將在明年4月舉行大選，同時也是奧班執政15年來的首場選戰，引發外媒預測，是因為這樣才積極爭取美國豁免制裁，想靠經濟追回民心。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
7個紅綠燈成關卡？公館圓環今起7-9時汽機車禁左轉
台北公館圓環從今(8)日開始，「羅斯福路南往北路段」每天上午7點到9點禁止汽機車直接左轉，引起網友熱議，有網友就算了一下，要是按照這樣的方式走，一路上至少要經過七個紅綠燈，甚至擔心周一起上班時段會造成...華視 ・ 15 小時前
捷運東環段2站開工 蔣萬安盼打造台北國際名片
（中央社記者陳昱婷台北8日電）台北捷運東環段Y37站南端至39站今天開工，台北市長蔣萬安表示，這是東環段第2個啟動的區段工程，未來環狀線將串連城市各個生活圈，成為代表台北市的國際名片。中央社 ・ 11 小時前
直播忘關麥！泡泡瑪特員工吐槽盲盒貴還是有人買單 粉絲：被當傻子了
泡泡瑪特兩名員工在直播時，麥克風未關閉，直言公司新推出的「新生日記系列掛鍊盲盒」售價「79塊錢（人民幣），確實有點（貴）」，另一名員工竟回應「沒事，會有人買單的」！這段意外曝光的真心話，引發網友強烈共鳴，相關話題閱讀量突破5億次，更導致公司股價重挫5.88%，創近半年新低。網友痛批泡泡瑪特坑人，直言「買了很多產品後，現在有種被當傻子的感覺」。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前