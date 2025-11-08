舊公館圓環再調管制惹怨 蔣萬安：安全最優先 (圖)

國民黨台北市議員鍾小平昨天表態，爭取民眾黨主席黃國昌幫他站台，不過鍾小平在京華城案不斷抨擊民眾黨前主席柯文哲，說柯收賄3至4億，更指控柯傳鹹濕簡訊騷擾女記者，讓白營支持者「小草」相當不滿。對此，黃國昌今（11/7）天回應，站台不站台是未來以後的事情，現在最重要就是鍾小平什麼時候才向柯文哲公開道歉，「這才是現在要處理的問題。」

太報 ・ 1 天前