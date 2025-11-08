舊公館圓環再調管制惹怨 蔣萬安：安全最優先
（中央社記者陳昱婷台北8日電）位於台北市羅斯福路與基隆路口的公館圓環拆除已1個多月，今天再度調整路型管制措施，引發怨言。台北市長蔣萬安說，市民安全永遠是最優先考量，此路口改正交後事故量大幅降低44%。
公館圓環9月29日拆除改為正交路型後，不斷調整號誌及道路線型，11月4日再次宣布新措施，羅斯福路南往北方向內側第2車道，在上午7時至9時禁止左轉。
許多網友在社群平台Threads上抱怨，市府在工程後不斷微調、測試，自己彷彿成為白老鼠，而最新措施更是讓需要在羅斯福路左轉的人往前行駛再迴轉，形成另類圓環，還有網友譏諷是「萬安圓環」。
蔣萬安今天出席台北捷運環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮前被媒體堵訪表示，市民安全永遠是最優先考量，公館圓環改為正交路口這1個多月來，交通事故量大幅降低44%。
他說，任何重大交通工程都需要長時間的觀察及微調，若有調整，交通局一定會事前清楚說明。（編輯：龍柏安）1141108
