舊冷氣別丟！LOGO竟是真黃金 他實測可換錢：現賺1萬

國際中心／游舒婷報導

韓國社群近日熱議，一款約20年前LG電子限量販售的「Whisen（휘센）」冷氣，機身正面貼附的LOGO字樣竟然是純金打造，這項消息曝光後，立刻在網路上掀起討論。

一款20年前的冷氣機LOGO竟是真黃金。（示意圖／翻攝自Goolge Maps）

經營珠寶店、同時也是YouTuber的「링링언니」日前在頻道上傳一支影片，標題為《冷氣上也有黃金？》，影片中，有顧客拿著一小塊金屬碎片上門，表示是從LG Whisen冷氣機上拆下的Logo，「當時送貨員說是金的，廣告也說是黃金Logo，甚至有人說把它拆下來可以賣。」

廣告 廣告

링링언니相當疑惑，熔化檢測後，確認該金屬竟是純金，她馬上給出71萬3,000韓元（約1萬5200元）收購價，影片隨後突破百萬點閱，引發熱烈討論。

有趣的是，影片爆紅後又有另一位顧客上門，拿出更完整的Whisen金Logo，他說，多年前曾帶去附近金店估價，被懷疑不是黃金、又沒有保證書，當時原本想丟掉，直到看到這支影片才知道可能是真的黃金。

此外，該名網紅也在影片中詢問拆Logo技巧時，顧客透露祕訣：「用釣魚線像刮除一樣慢慢磨，就能乾淨取下。」這枚Logo經檢驗同樣屬純於黃金，網紅表示，重量達1.02公克、熔化時會有損耗，扣掉分析費後，顧客可拿到74萬8000韓元（約1萬5200元）。

更多三立新聞網報導

親中政策翻車！「這國」經濟慘淡 外匯存底暴跌85％急向美求援

中國遊客日機場罵台灣遊客！日網看影片怒了：道德崩壞

想被免費升等房間？飯店前員工曝潛規則：機率大大提升

台灣茶商巴黎奪獎被嗆「只是中國的一省」各國來賓打臉：不喜歡就出去

