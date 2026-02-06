舊制教召成絕響！今年起全面採14天 陸軍基地對抗變10天9夜

今年起教召時間全面實施14天。（示意圖；本刊資料照）

我國教育召集訓練改制，今年起全面實施14天教召，過去的5至7天將成絕響；另外今年陸軍將進行「新式兵科基地訓練」，當中的戰術測驗將拉長至10天9夜，還是連續24小時對抗演練，磨練官兵意志及抗壓性。

過往教召採新制14天與舊制5至7天並行，國防部長顧立雄近日向媒體表示，今年起全面實施14天教召，優先對常備部隊進行編實動員，實施後備擴編動員，「原兵歸原位」作為原則，回歸原專長，驗證快速恢復戰力之效能。

另外，今年我國陸軍汲取美軍經驗，將進行「新式兵科基地訓練」，可分成為「前置訓練」「戰術」「戰力鑑測」3階段，相較於過往5天4夜，規劃調整至10天9夜，還是連續24小時的對抗演練，藉此驗證地面部隊之協同作戰能力，同時磨練官兵作戰意志及抗壓性。

