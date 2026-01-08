舊嘉義市公所修復將完工 即日起啟動委外招商拚活化

歷史建築舊嘉義市公所在市民引頸期盼下，歷經近三年修復工程，即將完工啟用。嘉義市政府為加速空間活化與再利用，即日起正式啟動委外招商作業，並已於財政部促進民間參與公共建設網站公告，招商期限至3月25日止，廣邀民間業者投入經營行列，為老建築注入新生命。

↑圖說：舊嘉義市公所位處垂楊路商圈，周邊為嘉義市區發展核心。（圖片來源：嘉義市財稅局提供）

舊嘉義市公所位處垂楊路商圈周邊，為嘉義市區發展核心，過去曾是市政行政中樞，見證城市治理演進，也承載許多市民的共同記憶，更是嘉義市現存唯一完整保留的市政歷史建築。市府期盼透過引進民間創意與經營能量，讓這座具歷史價值的建築轉型為結合文化、觀光與休憩的新據點，進一步帶動周邊商圈與城市活力。

嘉義市政府財政稅務局指出，舊市公所自規劃設計到修復施工過程，一直備受市民關注，顯見社會對文化資產保存與再利用的高度期待。市府已規劃於1月22日下午2時在鈺通飯店舉辦招商說明會，向潛在投資者說明基地條件與營運構想，期盼攜手民間力量，讓舊市公所風華再現，展現嶄新城市樣貌。

財稅局進一步說明，本案以「嘉義市歷史建築舊嘉義市公所ROT案」方式辦理，由民間廠商投資裝修並負責營運維管，期滿後資產歸還政府。招商申請期限至115年3月25日下午5時止，整體營運含裝修年期共8年，若經營績效評定良好，得於契約期滿前申請優先定約，最長可再延長4年，鼓勵具長期經營規劃的業者投入。

↑圖說：舊嘉義市公所見證城市治理演進，也承載許多市民的共同記憶，更是嘉義市現存唯一完整保留的市政歷史建築。（圖片來源：嘉義市財稅局提供）

修復後的舊嘉義市公所為三層樓建築，本次委外範圍涵蓋一、二樓歷史建築空間及附屬舊市公所停車場，三樓則規劃為新創設計中心，不列入ROT範圍。歷史建築基地面積約3,429平方公尺，停車場面積約2,756平方公尺，東側臨民生北路的廣場綠地亦將由得標廠商協助維護。一樓規劃可作為餐飲、店鋪使用，二樓以展示、集會為主，未來可發展小型展演、主題特展等多元機能，形塑兼具歷史底蘊與當代活力的城市文化場域。

市府表示，相關招商公告與文件已公告於財政部促進民間參與公共建設網站，歡迎對文化資產活化、觀光休憩經營有興趣的民間業者踴躍參與，共同為嘉義市打造新的文化亮點。

