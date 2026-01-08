舊嘉義市公所再出發即日起啟動委外招商

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】在市民期待下，歷史建築舊嘉義市公所歷經將近3年的修復，即將完工，為加速活化利用啟動委外招商，即日起於財政部促參司網站公告招商，期限至3月25日止。舊嘉義市公所鄰近垂楊路商圈，屬嘉義市區域精華核心，早期是市政行政中心，見證了嘉義市行政沿革、承載了市民歷史記憶，是嘉義市現存唯一完整保留的市政歷史建築，歡迎各界廠商踴躍參與。

財政稅務局表示，近年來民眾對於文化資產保存及再利用非常關心，舊嘉義市公所從設計規劃、工程修復開始，備受市民朋友關心，期望透過本次委外招商，將舊市公所打造為文化觀光休憩的新場域，活絡地區商機，並已訂於1月22日下午2時假鈺通飯店辦理招商說明會，邀請民間業者參與推動舊市公所的活化，讓舊市公所風華再現、展現新氣象。

財政稅務局指出，「嘉義市歷史建築舊嘉義市公所ROT案」以民間廠商投資裝修並營運維管，期滿後歸還政府之參與方式辦理，已公告招商，申請時間至115年3月25日下午5:00止。本案營運含裝修年期共8年，如經營績效評定達良好等級，可於契約屆滿前申請優先定約，並以4年為限，歡迎有興趣民間企業投入文化資產再利用的行列。

歷史建築舊嘉義市公所修復完成為3樓建物，本次委外範圍包括1、2樓建物為歷史建築及附屬設施舊市公所停車場，3樓則規劃作為新創設計中心(非屬ROT範圍)，歷史建築基地面積3,429平方公尺，停車場範圍2,756平方公尺，東側臨民生北路廣場綠地面積1,357平方公尺，則由得標廠商協助維護，依因應計畫1樓層使用類別B-3作餐飲、店鋪，2樓層使用類別D-2以展示、集會為主，可發展小型展演、主題特展等多元功能。

圖：在市民期待下，歷史建築舊嘉義市公所歷經將近3年的修復，即將完工，為加速活化利用啟動委外招商，即日起於財政部促參司網站公告招商，期限至3月25日止。（照片嘉義市政府提供）