「舊嘉義市公所」重生 1／22招商說明會

嘉義市歷史建築「舊嘉義市公所」修整竣工，目前驗收中，將招商委外營運。（廖素慧攝）

嘉義市政府以2.57億元整修歷史建築「舊嘉義市公所」，因4次變更設計，原訂540天工期延為逾千日，目前已報竣工、驗收中，1、2樓將委外經營作為商業、文教展覽用途，預計本月22日辦理招商說明會。

市府財稅局長洪彩燕指出，舊市公所原定540天工期，施工中歷經3次地震，建築物拆開後發現結構、建材毀損、檜木窗戶遭白蟻蛀蝕等，情況嚴重，變更設計4次，盡量保留原有檜木窗，以達到「修舊如舊」，導致工期延長為1007天，目前已報竣工、驗收中，同時進行委外招商作業。

洪彩燕還說，舊市公所1、2樓是歷史建築，1樓將作為商業空間、2樓為文教展覽空間，委外營運，預計1月22日在鈺通大飯店辦理招商說明會，得標廠商將負責經營1、2樓及停車場。

市府社會處長李思賢說，舊市公所3樓已規畫由即將成立的勞青處作為新創設計相關的空間使用。

市府交通處長許啟明表示，停車場已發包，舊市公所修整完成、點交後，包商才會進場開工，預計最快農曆春節後動工，工區是從現有的停車場沿康樂街延伸至舊市公所後方。

舊嘉義市公所在民生北路、垂楊路，被譽為台灣理性現代建築的指標，市府認為此建築見證嘉義市行政沿革，承載市民70多年共同記憶，登錄為嘉義市歷史建築，成為嘉義市第一棟登錄為文化資產的二戰後建築物，自民國112年2月20日起動工修整。

面對市府將把「舊嘉義市公所」招商委外，曾參與搶救舊市公所行動的小民參政歐巴桑聯盟黨召集人林詩涵認為，舊市公所保留為歷史建築是經過公民團體搶救，期待此空間未來有更多公民參與、具有公益性、在地文史觀、彰顯前市長許世賢推動嘉義市民主政治發展、為嘉義市帶來的「民主聖地」稱譽。