舊地重遊卻卡關！北部男深夜徘徊火車站 台中暖警川資解圍

〔記者許國楨／台中報導〕家住北部43歲唐姓男子日前外出散心，想起過去台中求學期間點滴選擇舊地重遊，卻因行程規劃及身上現金不足，最終受困異地，所幸熱心民眾發現通報警方協助，員警除提供暫時棲身處所及麵包果腹，也協助申請川資救助，順利解決返家難題，讓唐男再度感受到台中濃濃的人情味。

第三分局立德派出所員警黃致皓、詹子毅，前天深夜巡邏中接獲通報，指出火車站附近1名唐姓男子長時間在路邊徘徊，疑似需要協助，警方到場後，熱心民眾表示，稍早發現該名男子左腳明顯受傷，行動不便，還一度獨自行走於車道中，擔心發生危險，先行將他帶至安全處並報警求助。

員警進一步了解得知，唐男來自北部，因心情低落外出散心，想回到過去求學的台中轉換心情，卻未妥善規劃行程，深夜時分身上現金所剩無幾，除僅有些許零錢也錯過返程班火車，只能在街頭徘徊，當時唐男衣著單薄，已許久未進食，神情疲憊又無助。

考量深夜已無班車可搭，員警先行協助他申請川資救助，並將人帶回派出所暫時休息，同時提供麵包與開水讓他果腹，安撫其情緒，待清晨交通恢復後，員警再親自陪同唐男前往車站搭車，順利踏上返家之路；唐男對於警方在深夜給予的協助十分感謝，這趟原本迷惘無助的旅程，也因警方的關懷而感受到滿滿的人情溫度。

