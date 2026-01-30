「舊城創新生」最後一哩路 嘉市西市停車場2/2起分階段施工

嘉義市西市停車場2/2起分階段施工／嘉義市府提供





為延續嘉義市長黃敏惠推動的「舊城創新生」計畫，市府建設處積極落實西市場整體設計改造，繼市場的數位基地、招牌、梯間華麗蛻變後，今年工程正式進入最後階段，將設計延伸至3、4樓以及地下1樓停車空間，透過設計與數位轉型，未來民眾駛入停車場時，將能第一時間感受到這座城市的嶄新魅力。

「西市場是嘉義人的集體記憶！」黃敏惠表示，西市場停車場改善工程已責成建設處與交通處共同合作，務必將施工的影響降到最低。這次改善工程希望透過設計力，翻轉傳統停車場的印象。市府深知施工期間會帶來不便，特別要求採「分階段、分區域」施工，確保每個車位都能在細心呵護下完成升級。

市府建設處說明，施工期間西市場的營業不停擺，歡迎民眾採辦年貨，農曆年後還有「消費滿額免費送提燈」的活動。為了讓民眾在春節期間仍能順利停車，工程規劃採階段式進行。預計在農曆年前，將先行完成4樓停車場的優化。農曆春節後進行第二階段，3樓停車場開始分區施工，封閉部分車位。同時，1樓機車停車場與周邊花台改造，也會一起施作，預計全部工期6個月。

建設處表示，現場工程單位將在每個受影響的車位放置交通錐並張貼告示，請市民朋友前往西市場時，多留意現場的動線指引。也感謝市民朋友體諒與支持，刻正督促施工團隊在確保品質的前提下加速趕工，盼未來民眾開車駛入西市場時，能感受到專屬於嘉義市「舊城創新生」的嶄新風采。

