舊城名列世界遺產的五大德國古城！磚砌哥德式建築、山牆貴族府邸、鵝卵石街道⋯重回漢薩同盟的輝煌年代～

通常，聯合國教科文組織只會將歷史城鎮中的個別或部分建築列為世界遺產，不過德國有幾座城市的舊城區整體都被登錄為世界遺產：德國晚期哥德式建築中最知名古蹟之一的呂北克、擁有1,500棟半木造房屋的戈斯拉爾、擁有德國最大中世紀遺址群的雷根斯堡、以市政廳建築和德國北部最大廣場之一引人注目的維斯馬，以及港口島上500座歷史建築令人印象深刻的史特拉頌。現在讓我們一起來瞧瞧～

呂北克舊城中美麗的山牆房屋建築（Image Source : Getty Creative）

【名列世界遺產的德國古城】

【內容】

＊呂北克 Lübeck

環繞著河流與運河的呂北克舊城（Image Source : Getty Creative）

位於德國北部特拉沃河（Trave）注入呂北克灣河口上的呂北克，是歷史上漢薩同盟（Deutsche Hanse）的「首都」，也是今日德國在波羅的海的第二大港，歷史悠久的它最初的記載回溯到西元700年左右。其舊城區坐落於一座四周環繞著特拉沃河和易北河−呂北克運河的島嶼上，1987年時被聯合國教科文組織以「和薩同盟呂北克」之名登錄為世界遺產。

昔日的城堡大門只剩下霍爾斯騰門保留了下來（Image Source : Getty Creative）

這片占地約100公頃的區域，是德國最大的世界遺產，過往只能通過四座城門進入，其中曾經出現在德國50元馬克紙鈔上的霍爾斯滕門（Holstentor），已經成為當地的地標，洋溢著後哥德式風情的它，作為防禦堡壘使用，是呂北克唯一留存的城堡大門遺跡，被視為德國最著名的建築古蹟之一，以厚實的城牆捍衛著舊城。

菲希廷斯霍夫小巷中迷人的庭院（Image Source : Getty Creative）

至今仍維持著中世紀面貌的舊城裡，錯落著擁有山牆房屋的古老建築與狹窄的巷弄，在菲希廷斯霍夫（Füchtingshof）或格蘭多普斯巷（Glandorps Gang），可以發現伴隨著美麗庭院的小巷，讓人彷彿置身於田園般的詩情畫意。呂北克又被稱為「七塔之城」，七座俯視呂北克市中心的教堂尖頂中，有六座超過100公尺高，是世界上擁有教堂高塔數量最多的城市之一！

被譽為「七塔之城」的呂北克是世界上擁有教堂高塔數量最多的城市之一（Image Source : Getty Creative）

其中歷史最悠久的主教座堂（Dom zu Lübeck）最初興建於12世紀。至於聖馬利亞教堂（Lübecker Marienkirche），落成於1352年，塔高將近125公尺的它，是呂北克的最高點，不只如此，它還是北德磚砌哥德式建築的典型代表，為波羅的海地區其他後來出現的教堂樹立了標準，因此又有「磚砌哥德式教堂母教堂」之稱。

令人垂涎的杏仁糖是呂北克最知名的甜點（Image Source : Getty Creative）

這座城市同時也是文化之都，身為歐洲北部第一座入選為文化遺產的城市，呂北克是諾貝爾文學獎得主湯馬斯・曼（Thomas Mann）的故鄉，這位作家以《布登勃洛克家族》、《魔山》、《威尼斯之死》等著作聞名於世，布登布洛克之屋（ Buddenbrookhaus）的1樓展示了與他家庭相關的博物館，2樓則是他接受諾貝爾文學獎的地點。值得一提的還有當地美味的杏仁糖（marzipan），記得嚐嚐～

＊戈斯拉爾 Goslar

戈斯拉爾悠久的歷史起源於採礦（Image Source : Getty Creative）

坐落於哈茲山（Harz）的西北邊緣，戈拉斯爾是德國西北部下薩克森邦（Lower Saxony）的歷史古城，不只是舊城區和上哈茲水利系統（Upper Harz Water Management System），拉默爾斯貝格礦場（Mines of Rammelsberg）因為千年的採礦歷史以及對神聖羅馬帝國、漢薩同盟的政治重要性，一同在1992年被列入世界遺產。

穿過古老的城門，走進滿是半木部造建築的舊城。（Image Source : Getty Creative）

依舊殘留著些許城牆的老城，感覺就像精心打造的攝影棚，1,500棟裝飾華麗的半木造建築，在蜿蜒曲折的小巷毗鄰而立，石板屋頂和鵝卵石街道⋯⋯一切都像布景般精緻，事實上確實有不少電影曾到此取景，穿梭其中，時空彷彿倒流到中世紀！除了美麗的建築與博物館，也別錯過市政廳的致敬大廳（Hall of Homage）。

精緻半木造建築彷彿攝影棚布景般美麗（Image Source : Getty Creative）

值得一提的還有市集廣場上的木偶鐘，每天9:00、12:00、15:00、18:00都會上演有關哈茲山採礦的故事，讓你一窺當地因礦產而繁榮的歷史，這座城市早在羅馬時代開始，就已盛行開採鐵礦。至於戈斯拉爾皇宮（Imperial Palace of Goslar）是德國目前最大、歷史最悠久且保存最完好的11世紀世俗建築，見證了當地將近250年的歷史。

戈斯拉爾皇宮是德國最大、歷史最悠久的11世紀世俗建築（Image Source : Getty Creative）

出現在格斯拉爾的南側、拉默爾斯貝格山腳下，皇宮最初除了皇帝府邸（Kaiserhaus）以外，還有包括聖母教堂（Liebfrauenkirche）在內的三座教堂、教士和大臣住所、馬廄和倉庫等。曾經是皇室最喜愛的住所之一，其中特備受到11~12世紀的薩利安王朝（Salier）的青睞。不過如今物換星移，只剩下長54公尺、寬18公尺的皇帝府邸，今日聳立此的建築是19世紀修復後的結果。

拉默爾斯貝格礦場在關閉前已經連續開採超過千年（Image Source : Getty Creative）

至於拉默爾斯貝格山上隱藏著重要的銀、銅、鉛礦，1988年關閉時是當時唯一持續開採千年的礦場！它的採礦歷史悠久，成為幾個世紀以來採礦技術進步與交流的見證。據說這座山的名稱來自10世紀時一位名叫「拉姆」（Ramm）的騎士，他為了追趕一群鹿，偶然發現他的馬用蹄在地上刨出的一條銀礦礦脈。如今拉默爾斯貝格礦場以博物館之姿對外開放。

＊雷根斯堡 Regensburg

雷根斯堡的舊城是德國最大的中世紀舊城之一（Image Source : Getty Creative）

出現在上巴伐利亞邦的多瑙河和雷根河的交匯處，距離慕尼黑以南約104公里的雷根斯堡，是該邦的第四大城。這座德國最古老的城市之一，打從石器時代開始就有人煙，歷史可回溯到西元前400年，西元79年時羅馬人就已經在這裡建立了一座可容納1,000名步兵的城堡。當時在今日的舊城西邊就已經出現居民區，以及阿爾卑斯山脈北側最古老的古羅馬釀酒廠！

坐落於多瑙河和雷根河交匯處的雷根斯堡（Image Source : Getty Creative）

雷根斯堡正式建城於西元179年，至今依舊可以在東門上看見記錄這段歷史的石頭銘碑。它在中世紀時因為與巴黎和威尼斯等地的貿易而迎來繁榮，成為德國生活水平最高和人口最多的城市之一，今日遺留下來的羅馬式和哥德式建築，見證著這段輝煌的歷史，其中特別是橫跨多瑙河超過300公尺的石橋。

無論在建築或歷史上，雷根斯堡的石橋都扮演著重要的角色。（Image Source : Getty Creative）

連接施塔特姆霍夫區（Stadtamhof district）和舊城區的石橋，興建於1135~1146年間，是中世紀物最重要橋梁建築之一，被譽為「中世紀工程奇蹟」的它，成為12~13世紀許多大型石頭橋梁的範例。寬8公尺、平均高度15公尺，總共有16座約10~17公尺不等橋墩的它，曾經在長達800多年的時間是多瑙河上唯一的橋梁！

舊城中錯落的貴族塔樓、鵝卵石小巷、迷人的庭院等（Image Source : Getty Creative）

可想而知，這座石橋曾經在歷史上扮演著何等重要的戰略地位，1147年的第二次十字軍東征，以及1189年的第三次十字軍東征，都是從這裡發起。2006年入選為世界遺產的雷根斯堡舊城，是德國最大的中世紀舊城之一，超過1,000座歷史建築受到保護，此外它還是阿爾卑斯以北擁有最多義大利式貴族塔樓的城市，因此又被暱稱為「義大利最北部的城市」。

主教座堂高達105公尺的塔樓劃破雷根斯堡的天際線（Image Source : Getty Creative）

除此之外，舊城中最引人注目的建築是雷根斯堡主教座堂（Regensburger Dom），這座供奉聖伯多祿的大教堂，最初興建於1156年，後來兩度遭到燒毀後，又於1273年開始重建。它是巴伐利亞和德國南部哥德式建築的主要象徵，和石橋一同成為雷根斯堡的地標。另外，位於舊市政廳中的國會博物館（Reichstag Museum），可以看到一座包括刑訊室的完整監獄。

＊維斯馬 Wismar

坐落於波羅的海旁的維斯馬是德國的知名港口城市之一（Image Source : Getty Creative）

曾經是東德第三大港口城市的維斯馬，位於波羅的海的維斯馬灣，坐落於呂北克和羅托斯克（Rostock）兩大港口城市之間。大約興建於1226年，並且在1259年時加入漢薩同盟，在漫長的歷史中，它曾經先後被多個德意志邦國和瑞典帝國統治，特別是1648年～1803年間（法律上直到1903年才正式脫離瑞典）它都屬於瑞典的一部分。

仔細看，美麗的山牆貴族建築充滿裝飾細節。（Image Source : Getty Creative）

因此每年維斯馬都會舉辦盛大的瑞典慶典（Sweden Celebration）來紀念這段歷史，懸掛著藍黃色旗幟的建築，以及瑞士人頭像⋯⋯讓人彷彿秒穿越瑞典。維斯馬是典型的漢薩同盟代表，城市內遍布著磚砌的哥德式建築，以及標誌性的山牆貴族建築，它在2002年時與史特拉頌一同被登錄為世界遺產。

維斯馬的市集廣場位於舊城區的中心（Image Source : Getty Creative）

從中世紀後期開始繁榮發展，維斯馬的舊城至今依舊洋溢著中世紀風情，幾百年來幾乎未曾改變的城市布局和保存完好的建築，漫步在這些宅邸、倉庫和市政廳之間，讓人產生置身於漢薩時代的錯覺。舊城區以巨大的市集廣場為中心，長、寬各100公尺的它面積達1萬平方公尺，是德國北部最大的廣場之一。

老瑞典人建築入口上方的人頭裝飾（Image Source : Getty Creative）

以1602年從荷蘭進口的精美鍛鐵噴泉——水藝噴泉（Wasserkunst）為核心，四周環繞著的13~15世紀漢薩同盟時期磚砌哥德式建築，以及19世紀的羅馬復興式和新藝術風格的房舍，交織出廣場的特色。其中最引人注目的建築，是出現在廣場北側、興建於1817~1819年間的市政廳，展現著新古典主義風格，另一座名為「老瑞典人」（Alter Schwede）的磚砌哥德式貴族住宅，則大約興建於1380年左右。

聖尼古拉教堂的內部有著非常挑高的設計（Image Source : Getty Creative）

聖喬治教堂（St. George's Church）、聖尼古拉斯教堂（Nikolaikirche）和聖瑪麗教堂（Marienkirche），是勾勒出維斯馬天際線的三座標誌性宗教建築。聖喬治教堂興建於1404年，在二戰結束前遭受炸彈破壞，德國統一後才加以重建，並落成於2010年。擁有高聳拱頂的聖尼古拉斯教堂，完工於1460年，風格深受呂北克聖馬利亞教堂的影響。只剩下80公尺高塔樓的聖瑪麗教堂，是13世紀上半葉原始磚砌哥德式建築唯一留存的部分⋯⋯

＊史特拉頌 Stralsund

史特拉頌引人入勝的城市風光（Image Source : Getty Creative）

史特拉頌位於德國東北部、波羅的海的史特雷拉頌海峽（Strelasund）的南岸，它以一條橋梁通往德國最大島綠根島（Rügen），因此又被稱為「綠根島」的門戶。它在西元1234年獲得城市權，曾經是漢薩同盟中最繁榮的成員之一。1628年的三十年戰爭間，一度被瑞典統治，並在1720~1815年之間成為瑞典波美拉尼亞（Swedish Pomerania）的首府。

舊市集廣場北面色彩繽紛的巴洛克式和磚砌哥德式建築（Image Source : Getty Creative）

因為傑出的磚造哥德式建築，以及在漢薩同盟和瑞士統治時期的重要地位，它與維斯馬一同被登錄為世界遺產「史特拉頌和威斯馬歷史中心」（Historic Centres of Stralsund and Wismar），儘管兩者有著相似之處，卻又展現出不同的個性。史特拉頌有800多座建築被列入保護名錄中，有500多座被列為舊城區的獨立古蹟。

市政廳繁複的立面裝飾炫耀著當時史特拉頌的財富（Image Source : Getty Creative）

舊城區中擁有各式各樣的歷史建築，包括昔日商人的住宅、教堂、廣場與街道。舊市集廣場（Alter Markt Square）是史特拉送的主要地標，始建於1278年的市政廳就坐落於這座廣場上，它引人注目的立面擔任著彰顯城市財富的重責大任！市政廳還擁有歐洲最大的哥德式地窖之一。

聖尼古拉斯教堂的內部一隅（Image Source : Getty Creative）

坐落於這座廣場上的建築還包括聖尼古拉斯教堂（St. Nicholas Church）等知名建築。聖尼古拉教堂、聖瑪麗教堂（St. Mary's Church）和聖雅各教堂（St. James Church）這三座宏偉的中世紀磚砌哥德式建築，說明了史特拉頌是這座城市在中世紀的重要地位，其中聖尼古拉教堂的歷史最為悠久，1279年時它被獻給水手的守護神——米拉的尼古拉（Saint Nicholas of Myra），它是最早將法國北部大教堂風格引入波羅的海地區磚砌哥德式建築的範例之一！

聖瑪麗教堂曾經是世界上最高的建築（Image Source : Getty Creative）

聖瑪麗教堂大約興建於1298年，教堂曾經因為鐘樓倒塌、尖塔被風吹倒、教堂被雷擊中燒毀⋯⋯部分經過多次重建，並且在1549~1569年以及1573~1647年間兩度成為世界上最高的教堂，如今它高104公尺尖塔拉高了這座城市的天際線，從這裡可以俯瞰史特拉送和綠根島的全景。至於興建於14世紀的聖雅各教堂，如今則當成文化空間使用。

文字／Iris PENG