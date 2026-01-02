舊家具賦予新生命！宜蘭「二手實木家具」開賣

代理縣長及環保局局長一同參閱商品目錄

迎接歲末除舊布新需求，宜蘭縣環保局於2日正式啟動115年度首場「二手實木家具販售活動」。代理縣長林茂盛表示，為了落實資源循環與環境永續，縣府長期與家具公會及宜蘭監獄合作，將家戶汰換的巨大廢棄家具回收後，交由宜蘭監獄木工技訓班學員進行專業修復。這些再生家具在穩定度與質感上皆不輸新品，且售價僅約市價的 3 至 4 成，讓舊家具能延續生命並減輕垃圾處理負擔。

在五結鄉利澤焚化廠區舉辦的活動中，展示了多樣化的實木物件。為了落實社會關懷，凡中低收入戶或持有身心障礙證明者，購買時可再享有 8 折優惠，現場並提供縣內付費送貨服務。環保局指出，再生家具販售固定於每逢單月份的第一個星期五舉行，建議有意選購的民眾可先至環保局官網查詢線上目錄。縣府呼籲縣民透過實際購買行動支持循環經濟，共同推動宜蘭的環境永續發展。

代理縣長及環保局局長一同試坐二手實木家具

資料來源／宜蘭縣政府；TCnews編修