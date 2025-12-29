舊家具重生再利用 宜縣環保局二手實木家具1/2日開賣

宜蘭縣環保局二手實木家具明年一月二日。代理縣長林茂盛及環保局長許嘉琦一同試坐二手實木家具。（宜蘭縣環保局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

隨著生活型態改變，家具汰換速度日益加快，若大型家具未妥善處理，不僅增加垃圾處理負擔，更造成資源浪費。宜蘭縣政府長期推動資源循環再利用，持續與家具商業同業公會及宜蘭監獄合作，透過回收家戶產生的巨大廢棄家具，經由篩選、修復後重新利用，讓家具延續使用生命，落實循環經濟與環境永續理念。

代理縣長林茂盛表示，隨著年節將近，縣民除舊布新需求增加，環保局明年第一次「二手實木家具販售活動」將於一月二日辦理，現場展示的每一件二手實木家具，都是由宜蘭監獄家具木工技訓班學員們進行整理修復，修復完成的再生家具不論在穩定度、舒適度或觸感上不輸新家具，且價格約為市價三至四成，提供中低收入戶或持有身心障礙證明者享有售價八折優惠及貼心提供縣內付費送貨服務，讓縣民以實惠價格購得實用且環保的家具。

環保局表示，每逢單月份第一個星期五在環保局利澤焚化廠區舉辦再生家具販售活動，縣民可事先至環保局網站查詢線上販售目錄。考量現場展示空間有限，亦提供商品目錄供民眾參閱，誠摯邀請縣民朋友前往巨大家具展示廠參觀選購，以實際行動支持資源循環再利用，讓宜蘭環境永續發展。