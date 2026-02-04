舊帳新算！范世錡「抱魚」畫面惹怒于粉 怒轟：「范賤」抵制到底
記者林宜君／台北報導
網路輿論再度失控延燒，中國男星范世錡近日被網友翻出過往因在「抱住錦鯉相公」當主演，戲裡角色與過往爭議被重新審視，意外成為社群箭靶，相關討論快速擴散，引發粉絲與路人激烈交鋒。網友在社群平台發文動員抵制，貼文中情緒激動寫下：「大家，又有工作啦，上工啦！抵制起來！看見你抱着魚，我都渾身難受」，「大家記得去抵制抵制這髒東西呀！」、「抵制到底」、「范賤」，貼文曝光後迅速被轉傳，相關截圖在多個平台流竄，引爆新一波爭議。
事件會再度發酵，與范世錡被點名「捲入于朦朧事件」有關。先前網路曾出現關於于朦朧的各種未經證實傳言，雖然相關內容並未獲官方單位或當事人證實，但部分網友開始進行「關聯式抵制」，將矛頭指向曾與相關人士有合作或話題連結的演員，范世錡因此被拖下水。事實上，范世錡近年多以戲劇與綜藝作品活動，並未針對網路流傳的指控公開回應。此次被攻擊的「抱魚主演」畫面，雖然實際上來自戲劇角色設定或宣傳素材，但依舊惹怒網友，導致討論方向逐漸偏離作品本身。也有網友認為應該回歸理性討論，區分角色、演員與尚未查證的網路事件。隨著事件持續延燒，相關貼文仍在社群流傳，是否會影響范世錡後續作品與代言，目前仍有待觀察。
