舊彰檢大門口 遭亂丟垃圾

彰化地檢署去年8月1日遷移至員林大道重劃區舉辦啟用典禮後，原址用地大門口遭民眾亂丟好幾包垃圾。（孫英哲攝）

彰化舊地檢署暨看守所用地轉型再利用計畫去年由員林市公所發包後，得標廠商須在履約期限內完成訪查及召開說明會，已完成可行性評估報告，不料此時舊彰檢大門竟有民眾亂丟垃圾，讓人看了直搖頭，也凸顯管理上的漏洞。

彰化地檢署去年8月遷移至員林大道重劃區後，原址位於員林市中山路二段的2公頃司法用地將歸還給原地主員林市公所，該地公署辦公廳舍已使用逾半世紀，未來可能拆除。該區域位於員林市核心帶地，自彰檢遷離後，入夜後一片漆黑。

更慘的是，竟有民眾在舊彰檢門口前丟了好幾包垃圾，這幾包垃圾就堆在還未拆下的彰檢招牌前，相當突兀，也有損司法機關形象。

附近居民表示，彰檢搬走後，該地就冷冷清清，現在居然有人跑來亂丟垃圾，不管是公所或彰檢，都應該派人來管管。

員林市長賴致富指出，員林公所雖是原地主，但彰檢原址尚未完成撥用歸還，公所還未點交，現仍由彰檢管理中。彰檢回應，雖人行道的範圍屬於公所管理，但該署相當重視濫倒情事，已請該署總務科派員處理。

員林市公所去年底發包「彰化舊地方法院檢察署暨看守所用地轉型再利用計畫」案，招標金額300萬元，盼透過可行性評估報告，讓舊院檢用地做合乎民眾需求的轉型。

賴致富說，舊院檢都遷走後，民眾關注原址用地將如何運用，各界都提供許多建議，不管是要做短、中、長期規畫，關鍵是都得先拆除原有老建物，且該區還有部分民地，未來轉型作法除可都更，也可採用徵收方式，若都更則有商業發展的價值，若公所徵收則不能有商業行為。