舊愛復燃！人妻員工旅遊大膽出軌「被女兒撞見」回家跟爸說這句話毀婚姻

記者陳弘逸／桃園報導

未成年女兒撞見媽媽員工旅遊時「媽媽和別的叔叔手牽手」，跟爸爸告狀後，揭穿妻子外遇。（示意圖／PIXABAY）

桃園市一對夫妻育有1女，起初婚姻美滿，未料，婚後7年，妻子跟前男友舊情復燃，還趁員工旅遊時，被女兒撞見「媽媽和別的叔叔手牽手」；丈夫得知後，展開蒐證，竟目擊她跟小王親密摟腰、看電影還十指緊扣、進出汽車旅館。最終，丈夫心碎離婚，提告小王獲賠30萬元，可上訴。

判決指出，桃園男子小綠（化名）跟女子小花（化名）於2017年結婚，婚後生活幸福美滿，還育有一女，未料，婚後5年，妻子出現反常行為，常手機不離身，在社群上頻繁跟異性互動，拒絕透漏行蹤，還經常早出晚歸。

直到2024年，女兒向爸爸小綠透露，媽媽員工旅遊時「會和別的叔叔手牽手」，男方便開始蒐證，發現妻子小花跟小王大壯（化名）親密牽手、勾手、摟腰、看電影還十指緊扣、進出汽車旅館，憤而跟女方協議離婚，並提告小王求償100萬元。

大壯挨告後，坦承跟小花為多年前男女朋友，和平分手後，在2024年重拾聯繫，發現她婚姻早有裂痕，是長年矛盾隔閡不斷累積的結果，且女方離婚後，才繼續發展感情，否認侵權，小綠的婚姻失敗跟他無關，以此抗辯。

法官認為，大壯在小花離婚前2個月，開始親密交往，雖有離婚規劃，但仍在婚姻續存期間，仍做出逾越行為，仍屬破壞婚姻關係生活圓滿安全及幸福；審酌雙方學、經歷、社會地位及經濟狀況，審理後，判大壯應賠償小綠30萬元精神慰撫金，可上訴。

