《舊愛新歡—詩詞譜曲暨歌唱比賽》20週年紀念活動，歷屆狀元回娘家 唱響二十年感動。（漢光教育基金會提供）

由財團法人漢光教育基金會主辦的「舊愛新歡—詩詞譜曲暨歌唱比賽」於2025年盛大迎來20週年紀念盛典。本次活動特別以熱鬧的「回娘家」形式舉行，邀請歷屆冠軍、參賽者與評審、合作夥伴齊聚一堂，共同唱響屬於這二十年的美好篇章。

活動現場星光雲集，主辦單位特別邀請歷屆得獎者回到舞台，再次演唱曾經帶給他們榮耀的詩詞創作歌曲。許多早期得獎者如今已是活躍於樂壇的專業音樂人，他們在受訪時深情回憶：「當年窮學生時期，因為在舊愛新歡獲獎，得到補助獎金才有機會繼續寫歌。真的很感謝舊愛新歡與漢光基金會。」

一句句真摯的分享，讓現場觀眾深刻感受到這項比賽對台灣音樂創作者的長期支持與影響力。

二十週年現場最令人驚喜的，就是詩詞與多元音樂風格的驚艷碰撞。整場表演由師大附中吉他社的小團組曲揭開序幕，一群高中生以青春歌聲串起舊愛新歡歷年精選作品，讓現場觀眾立刻感受到「詩詞新世代」的活力。

緊接著，曾入圍金曲金音獎的排灣族創作歌手徹摩登場，他以迴盪山林原野般的渾厚嗓音詮釋「思念」，獨特的原民樂句與詩詞意境交織出深沉力量，讓全場靜靜聆聽、深深感動。

曾獲多屆獎項的實力唱將吳鎮安，隨後以一首《仲謀》震撼全場，他清亮高亢的嗓音，將歷史人物的豪情詮釋得淋漓盡致，獲得現場熱烈掌聲。

漢光教育基金會董事長宋具芳：望用當代音樂這座橋樑，讓古典詩詞不再是課本裡冰冷的文字，而是如古代般再一次能被歌唱、被傳頌、被感動的生命力。（漢光教育基金會提供）

今年受邀的多位樂團與創作者，更以大膽的嘗試將李白、杜甫、蘇軾、李清照等詩人的經典作品重新編曲，注入R&B、搖滾、民謠、電音等當代音樂元素，呈現出前所未見的詩詞新面貌。

其中兩段演出更讓全場沸騰，曾獲貢寮海洋音樂祭評審團大獎的〈老破麻樂團〉，以搖滾吶喊詮釋現代感受的《天淨沙》。而曾入圍金曲獎的〈野東西樂團〉則以美式搖滾完美融合《一剪梅・舟過吳江》，跨文化的音樂呈現讓全場驚呼連連：「原來詩詞也能這麼潮！」

自2006年創辦以來，「舊愛新歡」創造多項令人驕傲的紀錄：

吸引4,029位創作者參與

全台38所學校接續傳唱

催生1,984首原創詩詞音樂

收藏520首優選詩詞歌曲

這些高質感創作，透過歷年比賽的徵選與授權合作，陸續被多間教科書出版社及學校採用，成為推動國學教育、推廣詩詞的重要助力。

漢光教育基金會董事長宋具芳在活動中表示：「在資訊爆炸的現代社會，如何讓跨越千年的優美文字再次走入年輕人的心房，是我們必須面對的時代命題。我們希望用當代音樂這座橋樑，讓古典詩詞不再是課本裡冰冷的文字，而是如古代般再一次能被歌唱、被傳頌、被感動的生命力。」

她的這段話，也呼應了舊愛新歡二十年來始終不變的核心精神—以現代演繹古典，用音樂延續文學。

走過二十年，「舊愛新歡」見證了無數優秀創作者在保留古典詩詞韻味的同時，開創新的音樂風格，真正實現了「舊酒裝新瓶，舊酒更淳厚」的文化再造。

活動的最後，在全場歡聲與〈還來就菊花〉的大合唱中，台上台下齊聲祝頌：「舊愛新歡，20歲生日快樂！」

這不是句點，而是下一個二十年的序章。