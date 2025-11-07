「舊愛新歡」邁入20週年 以AI創作開啟詩與音樂的未來篇章

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】「舊愛新歡—詩詞譜曲暨歌唱比賽」即將舉辦 20 週年紀念盛典，本次活動將盛 大演出經典冠軍歌曲、歷屆狀元 LIVE 秀、AI 創作示範等精彩內容，呈現一場 橫跨世代、融合科技、觸動人心的文化慶典，見證文字詩詞之美在新時代持續發光。

「舊愛新歡」20 週年紀念盛典登場。(圖／財團法人漢光教育基金會提供)

由財團法人漢光教育基金會主辦之「舊愛新歡—詩詞譜曲暨歌唱比賽」，自創辦 以來，秉持「以現代演繹古典、以音樂延續文學」的宗旨，鼓勵年輕世代以創 意重新認識詩詞，賦予古典文學嶄新生命。活動推動至今已邁入第 20 年，點燃 無數創作者的音樂夢想，形成長期累積深富文化深耕意義的詩詞音樂運動。

2025 年為慶祝 20 週年，基金會將於 11 月 15 日隆重舉行「舊愛新歡 20 週年 紀念活動」。此次活動將不採徵件競賽形式，而是透過表演及展覽的方式，盛情 邀請歷屆參賽者、評審、及喜好詩詞與音樂創作的朋友們齊聚一堂，回顧過往 創作歷程，共同展望詩詞譜曲創作的未來趨勢。

歷屆狀元 LIVE 秀，實力派歌手演繹經典冠軍作品

本次盛典特別安排「歷屆狀元 LIVE 秀」，邀請歷屆冠軍與優秀創作者重返舞 台，演唱自海量參賽作品中脫穎而出的經典冠軍歌曲。觀眾將親耳聆聽最動人 的詩詞旋律，感受二十年來創作能量的積累與綻放，見證詩詞音樂如何與時代 同行、持續發光。

活動主題除延續「舊愛新歡」核心理念，並首次融入 AI 作詞作曲議題，以跨界 視角探索科技與文化共創的可能，打造一場跨時代、跨世代、跨媒材的文化盛 宴。

精彩節目外，主辦單位特別邀請所有歷屆參賽者「回娘家」，並準備限量紀念好 禮「一本萬利筆記本」，向每一位曾在舞台上發光的創作者致敬，讓大家一同回 到最初的感動起點。

活動開放免費報名，名額有限，誠摯邀請社會各界共襄盛舉，見證這場屬於詩 詞與音樂的感動時刻！

活動贈品「一本萬利筆記本」。(圖／財團法人漢光教育基金會提供)

「舊愛新歡—詩詞譜曲暨歌唱比賽」【活動資訊】

活動日期：2025/11/15（六） 14:00–17:00

活動地點：CORNER MAX 大角落多功能展演館 (地址：台北市大安區光復南路102 號 1 樓)

線上報名連結：https://reurl.cc/axrqlQ

