舊愛正宮法庭混戰！蕭大陸爆料「小王」拿刀恐嚇 侯怡君喊交往沒重疊

蕭大陸（右）與侯怡君愛情長跑多年，2018年結婚、2021年才官宣。（翻攝自侯怡臉書）

藝人蕭大陸與女星侯怡君愛情長跑20多年，於2018年結婚，蕭的前女友張金鳳上節目影射侯怡君是「小三」，侯氣憤提告，檢察官認定此事純屬私德問題，依誹謗罪嫌起訴張金鳳。蕭大陸今天（3日）出庭作證，和侯怡君是拍攝《九龍傳說》期間認識，拍攝尾聲才正式交往，他與張金鳳在一起已經是20多年前的事，兩段感情沒有重疊；張金鳳則嗆蕭大陸「講的沒一句真話」。

蕭大陸與侯怡君作證時，異口同聲說事隔太久，無法記清交往具體時間，但都指出是《九龍傳說》拍攝末期才交往。蕭大陸指出，《九龍傳說》拍攝約1個月就和張金鳳提分手，稱張金鳳常常懷疑他在外面有女人，不僅找徵信社偷拍，還打電話來責備，讓他不敢帶張女去片場或出外景，張女則藉次控訴他不忠。

張金鳳2021年上節目掀起「蕭大陸正宮之爭」。（和展提供）

蕭大陸還提到，張金鳳曾在電話要求他「叫侯怡君不要再打電話來」，他認為此事並非自己能左右，「就算男女朋友也要對自己的言行負責」，並直言若張金鳳認為侯怡君侵犯其權益，大可循法律途徑解決，還爆料與張金鳳在一起時，被「姓潘的」拿刀恐嚇，自稱是張金鳳男友，認為張對感情的看法，都只講對自己有利的話。

張金鳳聽到蕭大陸的說法，頻頻搖頭嘆氣，先是嗆：「交往幾年很難記嗎？」之後更當庭痛批蕭說謊，指控他當年「每週送花、猛烈追求」，《九龍傳說》開拍時，她不知道蕭「在外面有女人」，侯怡君當時仍喊她「大嫂」，感情並未如他所說早已結束。

侯怡君則說，拍攝《九龍傳說》時認識蕭大陸，當時她還是個新人，對附近路況不熟，蕭會順路開車載她，後來確認蕭與張女已分手，才與蕭進一步交往。蕭大陸被問到對於「分手」的定義，蕭說他心很軟，一直都沒有把張女趕出家，讓女方還是能夠自由進出家中，可能因此讓張女覺得仍在交往；但強調兩段感情相隔至少半年以上。





