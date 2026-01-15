舊愛禾浩辰求婚成功！鬼鬼3字回應 感情現況曝

舊愛禾浩辰求婚成功，鬼鬼回應了。（圖／東森娛樂）





女星鬼鬼（吳映潔）在去（2025）年1月無預警宣布當媽的好消息，除了工作外，將生活重心都放在照顧女兒的身上。今（15）日她出席法國時尚軍靴品牌活動，除了分享育兒日常外，緋聞男友禾浩辰近日求婚成功，鬼鬼也低調回應。

禾浩辰近日求婚成功。（圖／翻攝自禾浩辰臉書）

禾浩辰近日求婚成功。（圖／翻攝自禾浩辰臉書）

鬼鬼與禾浩辰先前因合作《閨蜜的完美旅行》爆擦出愛火，更多次被直擊返回同一住處，不過雙方都以「好朋友」回應。而男方在去年平安夜宣布向女星吳品潔求婚成功的消息，鬼鬼則表示「就很棒」，透露雙方已經沒有聯絡，至於有沒有感到意外，她則再度回應「就很棒」。

被問到現在有沒有對象，鬼鬼大方坦承「沒有」，除了工作上相處幾乎都是固定的人，她也很少出門交朋友，「這次拍廣告有交到一個男模的朋友，但是他只有25歲，我怎麼好意思，他跟我差10歲耶！」她笑說從小到大都是自己主動出擊，也渴望能被追求。



