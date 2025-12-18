「舊愛還是最美」！婚後頻出牆找客兄激戰 證人亮關鍵證據 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

北部一名男子（化名）阿漢指控，他與現任妻子盈盈（化名）結婚前一天，另名長期愛慕妻子的男子阿南（化名）竟又向妻子表達愛意。結果他與妻子婚後，妻子偶爾還去阿南的住處過夜，甚至發生性行為，他於是對阿南提告求償50萬元。阿南對此否認，不過法官根據雙方對話紀錄、2名證人的證詞，最終仍判他應賠償阿漢20萬元。

阿漢在判決中指出，他與盈盈目前仍是夫妻關係，而阿南明知盈盈已為人妻，卻仍在他和盈盈結婚前一天再次示愛；最誇張的是，他和妻子婚後，阿南與妻竟還持續互傳親密曖昧訊息，妻子也會找時間去阿南住處過夜，甚至發生性行為。

廣告 廣告

阿南對此辯稱，阿漢提出的對話紀錄內容只是他和盈盈間的友情互動，並非親密對話，無法證明2人曾發生肢體親密接觸等踰矩行為，阿漢沒有照片或錄影等其他證據，僅憑對話紀錄就主張他侵害配偶權，顯然不合理。

法官表示，經檢視對話紀錄內容，盈盈婚之後曾傳LINE給阿南，「能見到你心裡都是快樂的」、「我禮拜六是不是不能睡你家」，可見盈盈會不定時前往阿南住處過夜，2人之間言語親密，就像情侶一般。

A證人也證稱，盈盈婚後曾向她透露與阿南交往的事情，甚至說出「不愛丈夫，最愛的還是阿南。」B證人則證稱，盈盈和阿南屬於半同居狀態，因為2人見面就會發生性行為，她為此曾「虧過」盈盈。

法官也當庭檢視A證人手機，確認盈盈與A證人的對話紀錄，證實就是盈盈婚後，綜觀現有證據，足見盈盈和阿南間已有不正常往來，的確侵害到阿漢的配偶關係，最終判他應賠償阿漢20萬元，全案仍可上訴。

照片來源：示意圖《視覺中國》

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

女病患裝導尿管行動不便 缺德友人幫照顧竟7度性侵猥褻

中籍女為來台工作砸12萬假結婚 超過追訴期台男提告婚姻無效獲准

【文章轉載請註明出處】