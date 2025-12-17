舊愛鈕承澤年初出獄！59歲林秀玲揭兩人相處現況 「假媳婦」驚呼：保養很好

林秀玲劇中角色外表優雅從容，實則手段凌厲、擅於操控人心。鄒保祥攝

59歲林秀玲曾與國光藝校的學長庹宗華、同學鈕承澤交往，而鈕承澤曾因性侵女性工作人員入獄，今年初出獄。林秀玲17日出席三立台8《百味人生》記者會，被問到是否有跟鈕承澤聯繫，直言：「沒有。」

林秀玲說，鈕承澤「出事」前，就也幾乎沒有出席過同學會，只有很多年前去過一次。一旁「假媳婦」璟宣驚訝得知林秀玲與鈕承澤是同學，還對林秀玲說：「那妳保養很好耶。」再得知兩人有過一段情，更加驚訝，尷尬大笑。

陳小菁（左起）、林秀玲、璟宣出席《百味人生》記者會。鄒保祥攝

林秀玲與中國籍的老公姚卓君育有一子，老公大多在中國工作，兒子已經17歲，且住校都自理生活，不再需要她多操心，林秀玲自嘲覺得自己像「孤獨老人」，沒事就在家「擼貓」。兒子現在承襲父母衣缽，也在讀表演科。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

繼女饅頭媽將生四寶 「戲說一姐」陳小菁當9孫現成阿嬤！揭過年紅包驚人金額

劉書宏被打到骨裂！才剛康復就「脫衣滾床」 激情畫面曝光認了：滿硬的

洪都拉斯出道38年痛揭「血淚史」 和藍葦華「英雄惜英雄」：有太多相似處！