舊愛鈕承澤1月假釋出獄 林秀玲鬆口斷聯真相

〔記者蕭方綺／台北報導〕59歲林秀玲加入三立八點檔《百味人生》，和璟宣、陳小菁一同出席宣傳活動，受訪時璟宣分享自己是單親媽媽，林秀玲則苦笑說自己是「偽單親媽媽」。她過往接受本報專訪，曾提到自己來拍戲，仍必須透過手機替兒子叫外送，時刻為兒操碎心，如今她兒子已經17歲，也住校生活，她不需要再事事操心，「以前買什麼他都OK，現在都嫌我不流行，眼光完全不同。」她自嘲現在一個人在家，平常只能擼貓作伴，「真的有點像孤獨老人。」

她也坦言，就算兒子回家，也不一定會一起吃飯，「有時候他會自己出去吃，吃完就說要去玩一下，然後關門。」不過她觀察，兒子目前似乎還沒有交女朋友。

至於昔日國光藝校同學、也曾交往過的鈕承澤，今年1月假釋出獄，林秀玲表示並未聯絡、也沒有特別關心對方。她透露國光藝校每年幾乎都會辦同學會，但鈕承澤早年僅參加過一次，之後就未再出席，「在事情發生之前就已經是這樣了。」

