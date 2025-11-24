舊愛難斷？4生肖2026年易被前任纏上

部分生肖在新的一年中，可能因個性特質或感情模式，出現「前任回頭」與關係糾纏的情況。（示意圖／Pexels）





隨著2026年丙午馬年臨近，對於感情運勢的預測也備受關注，根據《搜狐網》分析，部分生肖在新的一年中，可能因個性特質或感情模式，出現「前任回頭」與關係糾纏的情況。命理師指出，明年特別容易被前任重新牽動情感的生肖包括鼠、馬、蛇與羊。

生肖鼠

生肖鼠在2026年感情運勢上較為敏感。屬鼠者重情重義、念舊心強，面對曾經的感情往往不易完全放下。命理師表示，若前任在明年主動示好，生肖鼠可能因過往情誼而陷入猶豫，甚至出現舊情復燃的可能性，需多加留意情緒與判斷。

生肖馬

生肖馬在明年同樣容易受到過去感情的影響。儘管屬馬的人外表瀟灑、大方，但在面對情感時相當真誠。命理師提到，屬馬者內心對前任常存有不捨，若在2026年遇到前任主動接觸，可能因心軟而重新踏入關係，需思考是否真的適合再續前緣。

生肖蛇

生肖蛇在2026年也列入容易被前任牽動的族群。命理師指出，屬蛇者心思細膩、情感深沉，面對失敗的感情往往需要較長時間才能走出。若明年前任再度靠近，屬蛇的人容易陷入進退兩難的情緒，最終可能選擇回頭接受對方。

生肖羊

生肖羊在新的一年中同樣可能面臨前任糾纏的情況。屬羊者心地善良、待人柔軟，不習慣做出決絕的反應。命理師表示，若前任在2026年主動釋出善意或挽回，生肖羊大多會因同情或懷念而接受對方，甚至重新燃起舊情火花。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

