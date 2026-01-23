舊手機別再塞抽屜！ 消防員：鋰電池老化恐爆炸

舊手機鋰電池老化有爆炸風險。（圖／東森新聞）



許多人習慣把舊手機、舊行動電源放在抽屜裡保存，但有消防員示警，這些舊電器就像「不定時炸彈」，如果鋰電池老化，隨時都有爆炸風險。

許多人換手機後會把舊機放在抽屜裡保存，但消防帳號強調，這樣的做法宛如不定時炸彈，因為鋰電池會隨時間老化結構崩解、甚至膨脹，即使沒有插電，也可能因內部短路而自燃，因此它強調，不管是舊手機、行動電源，或是手持風扇等等，只要有用到鋰電池都得好好處理。

但這類廢棄物不要丟垃圾車，否則壓縮過程中也可能會爆炸，正確方法是用膠帶貼住金屬接點，避免短路，再送到通訊行、回收廠或超商回收。

廣告 廣告

如果電池已經膨脹變形則要先泡過鹽水，農曆年前先來大掃除，把舊電器妥善處理，才能安心過年。

更多東森新聞報導

東森深度周報／廢鋰電池海嘯來襲 回收貴金屬與石墨烯成亮點

獨家／「戰利品」還沒上機先bye！ 韓國買「無線電棒捲」禁運

桃機驚魂！背包行動電源突自燃竄煙 旅客手灼傷

