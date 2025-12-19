舊手機別硬撐！專家曝「5大現象」：中了快換機

科技中心／張尚辰報導

智慧型手機已逐漸成為人們生活中不可或缺的工具。（示意圖／翻攝自pixabay）

智慧型手機已成為人們日常生活不可或缺的工具，但隨著科技日新月異，新手機的價格也越來越高，讓很多人即使手機已經非常老舊了，都不捨得購買新機。對此，外媒《BGR》列出5種情況，若頻繁遇到，就代表是時候將手機換新了。

首先，手機使用流暢度明顯下降。手機在操作時經常延遲，無論是解鎖、切換程式，或是拍照時畫面卡住，都顯示硬體性能已跟不上現今APP的需求，當這類狀況經常發生，絕非偶發問題，這代表手機已進入效能瓶頸期。

再來是電力表現不穩定。隨著使用年限增加，電池老化會使續航力大幅縮水，不僅需要頻繁充電，還可能在關鍵時刻突然關機，若手機已無法支撐一整天的基本使用，可靠度自然大打折扣。

第三個警訊來自容量壓力。長期使用後，裝置內往往塞滿照片、影片與各式檔案，即便定期清理，仍很快再次爆滿，與其反覆刪除資料，不如選擇容量更大的新機，讓使用回歸輕鬆。

此外，外觀與結構受損也不容忽視。螢幕破裂不只影響觀感，還可能造成觸控失靈，甚至降低防水、防塵效果，若手機已歷經多年使用，又出現結構性損傷，繼續使用的風險只會越來越高。

最後，軟體支援中斷是最容易被忽略的一點。當手機無法再更新系統版本，代表資安防護與功能優化將停滯，部分應用程式也可能逐漸無法正常運作，從長遠來看，缺乏官方支援的手機，使用風險遠高於換機成本。

綜合上述所說，衡量手機是否該換新，不只是年限問題，而是能否穩定、安全地應付日常需求，若上述情況同時出現多項，或許就是讓舊手機正式退役的時候了。

