舊手機拿去回收 最多人換的是這兩個牌子

【記者趙筱文／台北報導】二手機回收市場在10月新機上市高峰過後，11月回歸相對穩定節奏。根據最新統計2025年11月整體二手機回收量較上月小幅修正3%，但品牌結構並未出現明顯鬆動，市場仍高度集中於少數品牌，其中蘋果以67.2%的回收占比持續穩居第一，幾乎吃下近七成市場。

連鎖通訊門市傑昇通信指出，蘋果長期主導二手機回收市場，主因在於iPhone產品線世代明確、容量規格集中，加上通路與電信端長期配合舊換新補貼，形成高度成熟的回收體系。即便在新機效應逐步退燒後，iPhone仍是消費者換機與回收的首選品牌，使其回收占比持續維持在高檔水準。

排名第二的三星，11月回收占比為13.7%，穩居安卓陣營龍頭。回收機型以Galaxy A系列為主，顯示三星在中階市場累積的用戶基數，逐步轉化為穩定的二手機回收量。傑昇通信分析，隨著三星近年延長系統更新年限、提升產品耐用度，消費者對於回收舊機的接受度提高，也使三星在回收市場的表現相對穩健。

OPPO則以6.3%的回收占比排名第三，為本月安卓品牌中表現較為亮眼者。傑昇通信指出，OPPO回收量主要來自Reno與A系列機型，反映其在中階與入門市場的流通性仍高。由於OPPO機型在外型設計與拍照功能上具備辨識度，二手市場轉手速度快，也提升回收商給價意願，形成正向循環。

vivo本月回收占比為3.4%，排名第四。傑昇通信分析，vivo在台灣市場的產品線布局較集中於中低階與通路機型，回收量雖不高，但維持相對穩定，顯示其用戶換機節奏偏向拉長，回收動能呈現緩步釋放。

排名第五的紅米，回收占比僅1.8%，且回收量較上月明顯下滑。傑昇通信認為，紅米用戶多為價格敏感族群，當回收補貼誘因不足、或新機吸引力有限時，往往選擇將舊機留作備用，而非立即投入回收市場，導致紅米在整體回收占比中持續墊底。

整體來看，11月二手機回收市場呈現「品牌集中化」特徵，前兩大品牌蘋果與三星合計占比超過8成。傑昇通信指出，隨著新機售價與零組件成本持續走高，通路端舊換新策略將更著重於品牌與機型結構操作，未來二手機回收市場的競爭，將不只比價格，更是品牌長期產品策略與用戶黏著度的延伸戰場。

傑昇通信統計2025年11月門市舊機回收占比，蘋果以67.2%穩居第一，三星居次，前兩大品牌合計占比超過8成，顯示舊機回收市場高度集中於少數品牌。傑昇通信調查、AI製圖

