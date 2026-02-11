舊手機放抽屜恐成未爆彈 消防員勸：大掃除快丟
不少民眾換新手機後，就把舊手機放在抽屜，對此消防員提醒，鋰電池會越放越危險，從出廠的那一天起，不論有沒有使用「保存期限」都在倒數，長時間堆積在家裡都會有膨脹、起火的風險，且通常都是毫無預警就發生，建議民眾趁大掃除把不要的3C產品處理掉。
由消防員經營的臉書粉專「消防神主牌」昨發文表示，許多民眾會把淘汰的舊手機、舊相機、行動電源堆放在抽屜裡，「我要很嚴肅地告訴大家，鋰電池只會越放越毒。」從出廠的那一天起，電池內部的化學反應就在走向死亡，不管有沒有使用，保存期限都在倒數，把這些電子產品堆在家裡都是風險。
粉專說明，鋰電池內部的電解液，隨著時間推移會分解產生氣體，這就是為什麼舊電池會膨脹；更致命的是，老化的電池內部會生成一種尖銳的結晶，稱為「鋰枝晶」，這些結晶就像是從內部生長出來的刺，會刺穿正負極之間的絕緣層，一旦絕緣層破了，就是內部短路，接著就是高熱和起火。
粉專表示，這一切化學變化都在看不到的電池殼裡悄悄進行，等到它燒起來的那一刻，通常都是毫無預警的。雖然完全放電後的起火機率降低，但鋰電池本質上就是一個封裝好的化學毒氣包，裡面有鈷、鎳、錳等重金屬，還有腐蝕性的電解液；舊電池的外殼容易鏽蝕，若這些物質外洩，對家人的健康都是傷害。
粉專提醒民眾翻翻家裡的抽屜，把那些捨不得丟的電子垃圾整理出來，拿到超商或資源回收站的廢電池回收筒，才是對家人安全最大的保障。
