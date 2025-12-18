舊手機硬撐以為能省錢？專家打臉「可能損失更多」 5大現象中了就換

專家表示，當手機出現5大現象，不僅影響使用心情，還可能造成用戶更多損失。示意圖／photoac

您還在用好幾代前舊款手機嗎？許多人認為手機還能充電、接收訊息就可持續服役，不過科技網站指出，事實上這可能只是「自欺欺人」，雖然近年手機價格不斷攀升，不過功能與性能更加先進，當手機出現5大現象，就是提醒您該換手機的時候，若一昧堅持將手機用到無法使用為止，損失可能更大。

科技網站《BGR》列出5大換機警訊：

運作速度變慢：

當打開應用程式、瀏覽網頁、打字或是拍照時，手機出現明顯卡頓，雖然有時可透過設定回復到原廠設定，但效能確實已經不如以往；專家點出，其原因可能太過老舊，導致難以負荷現代軟體了，當現代影音畫素等品質越來越高，老舊的處理系統、記憶體等更加吃力，對於需要高強度使用手機進行工作或內容創作者來說，拒絕升級設備可能會損失更多機會與金錢。

電池無法充電、健康度下降：

專家指出，一般來說手機從完全沒電到充滿電的次數，通常為300到1000次，隨著使用時間增長，智慧型手機電池蓄電能力下降是不可避免的，當電力僅剩下5%或10%時，手機還可能自行關機；然而手機電池一旦故障，可能導致手機完全無法使用，若正好處於重要工作時刻，或是在外迷路查找路線，手機突然關機就無法作為生活中稱職的好幫手。

儲存空間不足：

隨著手機使用時間增加，照片、影片、檔案等容量逐漸龐大，手機用戶會接收到「儲存空間已滿」訊息，導致無法拍照、下載新應用程式，更可能限縮新檔案或訊息接收空間；專家指出，雖然可以透過刪除檔案來解決問題，不過用戶需反覆判斷哪些內容保留或刪除，相當擾人。

螢幕破裂：

手機螢幕破裂不僅影響美觀，也可能影響打字、控制等靈敏度，且隨使用次數漸增，裂縫可能逐漸擴大，導致水滲入手機內部，造成無法使用的情況；專家指出，雖然用戶可選擇送修更換螢幕，不過維修價格相當廣泛，若手機正好出現上述包括效能變差、手機健康度下降、儲存空間不足等現象，不如換台新機，也可透過折價方案減輕用戶負擔。

官方不再支援特定手機型號：

每台手機都有使用壽命，然而手機廠也會設定停損點不再提供舊型號支援，包括作業系統升級、安全性修復等軟體更新，系統一旦不再隨時代精進，用戶隱私、網路安全將受到威脅；專家舉例，Apple（蘋果）系統更新年限通常為5年、Google約7年，有些品牌則是只有2至3年，提醒用戶應關注系統型號更新消息，以免缺乏官方支援，導致應用程式最終將無法使用。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

念生物系也少見！魚販宰母鯊驚見「幼幼鯊」 胎囊內游動畫面曝

下面好癢找妹妹出事！脫褲盡是「小蟲」狂竄 一文認識擾人陰蝨

行銷外包中國？店內驚見簡體字、支語命名 全家遭炎上回應