舊手機變現金！全家回收舊3C送點數 買「友善時光」也有回饋

記者蔣季容／台北報導

環境部攜手全家便利商店，透過「環保綠點＋全家優惠」雙重回饋機制，鼓勵民眾在春節期間將回收、惜食等環保行為化為實質回饋。（圖／環境部提供）

過年大掃除，舊3C別丟！環境部今（2）日表示，由環境部推動的「環保集點」開春再傳捷報，繼今年1月（2026）OK超商加入、完成集結四大超商通路後，再度攜手全家便利商店，透過「環保綠點＋全家優惠」雙重回饋機制，鼓勵民眾在春節期間將回收、惜食等環保行為化為實質回饋，讓循環經濟走進日常生活。

廢3C回收 最高賺2000綠點

環境部指出，資源有效循環並提升民眾參與意願，是推動淨零綠生活的關鍵之一。此次活動鎖定春節大掃除常見的廢3C產品，結合全家便利商店通路優勢，打造回收折抵與綠點回饋並行的誘因。自2026年2月2日至4月30日止，註冊環保集點會員並綁定全家會員，將廢手機、筆電或平板拿至全家回收，除依規定折抵消費外，另加碼贈送每台2000綠點；回收廢乾電池、廢光碟片（每0.5公斤）及行動電源（每台），可加贈600綠點回饋。

買「友善時光」也能賺綠點

此外，此次合作延伸至「惜食行動」，活動期間，會員購買全家「友善食光」商品，除享有7折優惠外，每件商品再回饋100綠點，將減碳行動自然融入消費情境，鼓勵民眾將閒置廢棄資源循環及惜食行動，並轉化為「綠金」。

環境部表示，邀請全民下載環保集點APP、參與綠點行動，活動期間完成指定任務，還有機會抽中全家點數10000點，共同實踐淨零綠生活。邁向2050淨零排放，生活型態轉型是關鍵，透過環保集點，讓大家在日常消費中自然參與減碳行動，累積小改變、匯聚大影響。更多活動詳情及詳細會員註冊、綁定教學，請上環保集點官方網站查詢。

環保綠點是什麼？

100綠點等於新台幣1元，「環保綠點」的用途多元廣泛，可兌換、折抵具有環保標章、碳足跡標籤、MIT微笑標章、台灣優良農產品標章(CAS)、有機農產品標章、產銷履歷(TAP)、綠色保育標章認證之環保產品。前往綠色服務合作店家，包含環保標章旅館、環保標章旅行社、環保餐廳、生態遊憩及環境教育設施場所，也可使用綠點折抵住宿、遊憩、門票等費用。

