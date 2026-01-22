舊拖把怎麼回收？正確方式曝光 丟錯最高罰6千

每到年終大掃除，家裡的角落總會清出不少「退役」的家用品。（示意圖／翻攝自pexels）





每到年終大掃除，家裡的角落總會清出不少「退役」的家用品，其中最讓人頭痛的莫過於那把陪你征戰一整年的舊拖把，到底該算回收還是垃圾？萬一分類錯誤被抓到，還可能面臨1200元到6000元的罰鍰。新北市環保局特別發布了拖把回收懶人包，教大家如何正確處理這些舊物。

金屬柄拖把必須拆解

新北環保局特別提醒市民，並非所有的拖把桿都能進入回收桶。如果你的拖把是金屬柄材質，它屬於廢金屬類，是可以回收的。但在交給清潔隊的回收車之前，有一個非常重要的動作，就是必須先將拖把頭拆下來。因為拖把頭不論是布料、海綿還是其他複合材質，通通都屬於一般垃圾。只有拆解後的純金屬桿可以交給回收車，而剩下的拖把頭則應放入專用垃圾袋，交給循線垃圾車處理。

木柄與塑膠柄皆屬一般垃圾

除了常見的金屬桿，市場上還有許多竹柄、木柄或是全塑膠材質的拖把。環保局明確指出，這三類材質的拖把桿目前都是不可回收的，應視為一般垃圾處理。在丟棄時，請民眾將其裝入新北市專用垃圾袋後，交給垃圾車。不過，如果你的舊拖把體積較大，單一物件的大小超過25公升，這時就可以免用專用垃圾袋，直接在收運時間交給垃圾車處理即可，這對家裡有大型清掃工具的民眾來說方便不少。

隨意棄置最高可處六千元罰鍰

為了推動精確分類，環保局強調若違反廢棄物清理法第12條的規定，未依規定分類垃圾，將被處以1200元以上、6000元以下的罰鍰。民眾如果對家中的舊物分類仍有疑問，可以利用環保局推出的回收物品易查通網站，或是加入官方提供的LINE帳號查詢，只要輸入物品名稱就能立刻知道該怎麼丟。正確分類不僅能讓資源回收更有效率，也能避免因為一時疏忽而領到罰單，讓大掃除的心情大打折扣。

