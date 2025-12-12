舊振南推烏魚子起司煎餅禮盒！好看好吃 超早鳥還有88折優惠

「舊振南」把台灣野生烏魚子做成日式煎餅，酥脆可口、鹹香平衡。（舊振南供圖）

年末、農曆年前送禮需求多，百年漢餅品牌「舊振南」特地推出全新禮盒。這次首度帶來限定新品「烏魚子起司煎餅禮盒」，搭配米其林必比登推介甜點餐廳「HUGH dessert dining」聯名的「核桃千層酥餅」，與全新「百福多寶盒」，為企業和個人送禮提供多樣選擇。

「烏魚子起司煎餅禮盒」由舊振南攜手日本職人打造，嚴選台灣野生烏魚子，揉入清爽青蔥香氣，再夾入切達與卡門貝爾起司。兩片酥脆的日式煎餅，讓每一口都層次分明、鹹香平衡。禮盒還以烏魚子造型呈現，如寶盒般精緻，視覺與味覺兼具，是送禮的體面首選。

「烏魚子起司煎餅禮盒」煎餅薄脆，夾著濃香起司，還吃得到烏魚子的鹹甘。（700元／盒，舊振南供圖）

聯名「核桃千層酥餅」則結合法式千層技法與台灣經典甜燒餅工藝，層層堆疊核桃內餡，酥香輕盈，入口即化。這款甜點從2024年首度開賣就熱賣一空，今年限時限量回歸。

「核桃千層酥餅」酥鬆化口又有層次。（750元／盒，舊振南供圖）

全新「百福多寶盒」靈感來自清代宮廷御用的「多寶格」，結合日本新年祈福文化，精選腰果酥、茂谷酥、核桃杏香酥、小巧漢餅鳳梨，以及法式水果軟糖與草莓桑葚酥等多款甜點，寓意福氣滿溢，不論是企業贈禮或家庭團圓，都能傳遞高雅品味與祝福。

「百福多寶盒」吃得到腰果酥、醬燒小米香、茂谷酥、核桃杏香酥、小巧鳳梨漢餅、法式水果軟糖、草莓桑葚酥、棗泥核桃糕、花生粩、杏仁粩 、芝麻粩。（2,300元／盒，舊振南供圖）

除了上述禮盒，舊振南還提供多款選擇，滿足不同需求與預算。門市與線上官網皆可下單，舊振南亦提供代客送禮與多點配送服務，協助企業尾牙、員工關懷及客戶拜訪時展現專屬心意。

即日起到12月31日，單筆訂購滿15,000元，還有超早鳥88折優惠，還加贈紅包袋、窗花組及棗枝一包，提早下單即可搶先迎接新春好運。

舊振南

